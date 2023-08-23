США готові навчати пілотів ЗСУ на F-16 в Америці – Пентагон
Сполучені Штати готові навчати українських пілотів на американські багатофункціональні винищувачі F-16, якщо буде така потреба.
Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.
За його словами, США “готові підтримати” навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на континентальній частині США, якщо це буде необхідно.
– Ми готові підтримати навчання тут, на континентальній частині Сполучених Штатів, якщо буде досягнута відповідна спроможність в Європі, – сказав Райдер.
Він додав, що не може наразі уточнити бази, на яких це може відбуватись.
– Я не можу зараз сказати, на яких саме базах може відбуватися підготовка, але, звичайно, якщо рішення буде прийнято, і ми будемо рухатися вперед, ми обов’язково повідомимо вам про це, – повідомив він.
Раніше заступниця речника Пентагону повідомляла, що Сполучені Штати можуть приєднатись до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, якщо партнери з Європи не встигатимуть з тренуваннями.
Цьому передувала заява Данії, яка зобов’язалась надати Україні 19 винищувачів F-16. Примітно, що перші шість літаків Україна отримає ще до кінця 2023 року.
Міністр оборони України Олексій Резніков казав, що українські пілоти вже продемонстрували свою фаховість для опанування F-16 за 6 місяців. Втім техніки та інженери, які проходять навчання разом із пілотами, не мають точних термінів щодо навчання.
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