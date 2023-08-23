Удари ЗСУ по Чонгарських мостах підірвали логістику росіян – розвідка Британії
Удари ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику російських військ.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що станом на середину серпня окупанти продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску Чонгар і Генічеськ на межі Херсонської області з окупованим Кримом.
Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.
– Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт, – зазначають у британській розвідці.
Утворення заторів на понтонних переправах означає, що російські війська обирають для перевезення техніки довгий маршрут через Армянськ.
– Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні, – наголошується у зведенні.
Нагадаємо, 22 червня ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow, внаслідок чого його було пошкоджено.
Вдруге українські бійці завдали удару по мосту в Чонгарі 29 липня.
6 серпня ЗСУ повідомили, що вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш