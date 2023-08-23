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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Удари ЗСУ по Чонгарських мостах підірвали логістику росіян – розвідка Британії

Чонгарський міст

Удари ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику російських військ.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що станом на середину серпня окупанти продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску Чонгар і Генічеськ на межі Херсонської області з окупованим Кримом.

Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

– Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт, – зазначають у британській розвідці.

Утворення заторів на понтонних переправах означає, що російські війська обирають для перевезення техніки довгий маршрут через Армянськ.

– Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні, – наголошується у зведенні.

Нагадаємо, 22 червня ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow, внаслідок чого його було пошкоджено.

Вдруге українські бійці завдали удару по мосту в Чонгарі 29 липня.

6 серпня ЗСУ повідомили, що вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

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Війна в Україні, Розвідка, Чонгар
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