Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Україна Live
Live
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни

Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни
26 Серпня, 0:21

Україна розпочала переговори з Канадою щодо гарантій безпеки

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– За дорученням президента України Володимира Зеленського, здійснюю Координацію перемовин. Перший раунд переговорів провів мій заступник Ігор Жовква. Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами, – написав він у Telegram.

Він зазначив, що двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.

Війна в Україні, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.08.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: чи можна ще отримати
гроші держвиплати
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь