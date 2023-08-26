Удар по окупантам у Криму та допомога від Фінляндії: 549-й день війни

26 Серпня, 0:21

Україна розпочала переговори з Канадою щодо гарантій безпеки

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– За дорученням президента України Володимира Зеленського, здійснюю Координацію перемовин. Перший раунд переговорів провів мій заступник Ігор Жовква. Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами, – написав він у Telegram.

Він зазначив, що двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.