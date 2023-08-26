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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Повільні військові поставки пояснюють темп наступу ЗСУ – посол України в Німеччині

Повільні військові поставки пояснюють темп наступу ЗСУ – посол України в Німеччині

Повільні темпи поставок військової підтримки Україні є однією з причин, чому зараз темпи просування Збройних сил України на полі бою не виправдовують очікування окремих голосів на Заході.

З такою думкою виступив посол України у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю німецькому мовнику Deutschlandfunk, фрагменти з якого оприлюднило інформагентство DPA.

За його словами, нерішучість Заходу в оборонних поставках Україні є однією з причин , чому українські війська зазнають труднощів при просуванні та деокупації територій.

– Росія мала час вибудувати барикади, – пояснив він.

Крім того, Макеєв прокоментував і підготовку українських військових на Заході.

– Дуже багато часу пішло на підготовку й оснащення українських бригад, бригад наступу, – сказав він.

За його словами, у цих бригадах зараз багато західної зброї та боєприпасів.

Він також згадав про дебати в Німеччині з приводу поставок бойових машин піхоти і зенітних комплексів.

Також український посол каже, що сьогодні Україна немає повного контролю свого повітряного простору. Саме тому такими важливими є поставки Україні винищувачів F-16 з боку Данії, Нідерландів та Норвегії.

Щодо німецьких крилатих ракет Taurus, то, за словами Макєєва, з урядом Німеччини ведуться “дуже прагматичні і предметні переговори”.

Україна вже просить офіційний Берлін надати крилаті ракети Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц досі відмовчувався з цього приводу. За однією з офіційних версій, в Німеччині побоюються, що Україна застосує зазначені ракети проти російських територій.

Говорячи про можливі мирні переговори з Росією, Макєєв зазначив: “Йдеться про руйнування, а Росія і, на жаль, російське населення зовсім не хочуть України, і в цьому контексті не можна йти на переговори з готовністю до компромісу”.

Він додав, що це життєво важливо для виживання України.

– Дуже багато партнерів зараз це зрозуміли, і на нас немає жодного тиску, щоб вступити в переговори з Росією, – сказав Макеєв.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі ті, хто критикував “повільний контрнаступ” України починають сподіватися на успіхи Сил оборони.  Втім аналітикам все ж слід бути більш обережними у своїх прогнозах.

Фото: DOD

Війна в Україні, ЗСУ, Німеччина, Підтримка України, Російська агресія
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