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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

600 окупантів, 22 артсистеми та 12 ББМ: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 264 660 своїх військових, з них 600 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 03.09.23:

  • танків ‒ 4476 (+5) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од;
  • артилерійських систем – 5582 (+22) од;
  • РСЗВ – 739 (+3) од;
  • засобів ППО ‒ 502 (+1) од;
  • літаків – 315 (+0) од;
  • гелікоптерів – 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11);
  • крилатих ракет  ‒ 1447 (+0);
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од;
  • спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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