Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
600 окупантів, 22 артсистеми та 12 ББМ: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 264 660 своїх військових, з них 600 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 03.09.23:
- танків ‒ 4476 (+5) од;
- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од;
- артилерійських систем – 5582 (+22) од;
- РСЗВ – 739 (+3) од;
- засобів ППО ‒ 502 (+1) од;
- літаків – 315 (+0) од;
- гелікоптерів – 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11);
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0);
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од;
- спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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