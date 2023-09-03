600 окупантів, 22 артсистеми та 12 ББМ: втрати РФ за добу

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 264 660 своїх військових, з них 600 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 03.09.23:

танків ‒ 4476 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од;

артилерійських систем – 5582 (+22) од;

РСЗВ – 739 (+3) од;

засобів ППО ‒ 502 (+1) од;

літаків – 315 (+0) од;

гелікоптерів – 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11);

крилатих ракет ‒ 1447 (+0);

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од;

спеціальної техніки ‒ 841 (+6).

Джерело : Генштаб ЗСУ

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