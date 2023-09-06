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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Одразу стане очевидним: Лубінець запросив в Україну комісію ООН, яка не бачить ознак геноциду

Одразу стане очевидним: Лубінець запросив в Україну комісію ООН, яка не бачить ознак геноциду
Фото: Офіс Омбудсмана України

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець піддав критиці висновок Міжнародної комісії ООН в розслідуванні порушень в Україні. Як випливає із даних комісії, досі не було знайдено достатніх доказів геноциду в Україні.

Відповідні контраргументи до висновку ООН Лубінець оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що 2 ст. Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання чітко визначає те, що є геноцидом. Паралельно із цим він також навів дані щодо цього, які прояви форм геноциду є в Україні:

  • Перша форма цього воєнного злочину – вбивство членів певної групи осіб. В ООН повідомляли про 9 444 вбитих цивільних громадяни України.
  • Другою формою геноциду є нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам певної групи. За даними Лубінця, через російську збройну агресію майже 17 тис. осіб зазнали поранень.
  • Третя форма геноциду це – створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення. Щодо цього прояву геноциду омбудсмен нагадав про масовані ракетні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі взимку та підрив Каховської ГЕС, “наслідки чого можуть бути катастрофічними”.
  • Четвертою формою геноциду називають унеможливлення народження дітей в середовищі групи. За даними Лубінця та Офісу генпрокурора, нині в України, від початку повномасштабної війни, зареєстрували 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими війковими.
  • П’ятою формою знищення народу є саме насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Лише за офіційною інформацією із порталу Діти війни росіяни депортували чи примусово перемістили 19 546 українських дітей, повідомив Лубінець.

– Якщо міжнародній комісії ООН цих фактів недостатньо, щоб визнати очевидні речі, то запрошую її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту! Там все одразу стане очевидним! — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, напередодні міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила висновки, згідно з якими не були знайдені достатні докази того, що в Україні відбувається геноцид.

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Війна в Україні, Геноцид, Дмитро Лубінець, ООН, Російська агресія
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