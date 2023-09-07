У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом

На другий день візиту до України, 7 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен побував на деокупованих минулого року територіях Чернігівщини, а також зустрівся з прикордонниками під Києвом.

Під час цих поїздок він анонсував виділення додаткової допомоги Україні.

• Чернігівська область

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Як повідомляє видання The Guardian, під час візиту на Чернігівщину держсекретар США побував у селі Ягідне, звільненому від російських окупантів на початку квітня 2022 року.

Він спустився до підвалу місцевої школи, де війська РФ примусово утримували 368 місцевих жителів – чоловіків, жінок і дітей – як живий щит. Саме приміщення школи було “штабом” окупантів.

Протягом 28 днів у “підвалі смерті” через задуху, неналежні санітарні умови, відсутність доступу до їжі та води померли щонайменше 10 людей різного віку.

– Це всього лише одна будівля, але схожу історію ми бачили знову і знову. Але також ми бачимо ще щось неймовірно потужне: незвичайну стійкість українського народу, – наголосив Блінкен.

Він також заявив, що зараз близько третини території України заміновано. Блінкен анонсував $90,5 млн допомоги від США на розмінування.

– Хоча загальні зусилля триватимуть роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. США підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн, – написав він у соцмережі X (раніше Twitter).

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

• Київська область

Ентоні Блінкен сьогодні також зустрівся з українськими прикордонниками на Київщині.

Разом із послом США в Україні Бріджит Брінк він побував у підземному бункері.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Крім того, держсекретар обговорив із головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеко зміцнення потенціалу прикордонників і подальшу підтримку.

На базі одного з підрозділів ДПСУ делегація США ознайомилася із завданнями захисників кордону. Блінкену показали екіпірування, яке було передано прикордонникам і не раз рятувало їм життя.

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Крім того, держсекретар оглянув озброєння, техніку, прилади нічного бачення та комплекси БпЛА, які використовує ДПСУ, уламки збитих ворожих ударних дронів і ракет, а також військові трофеї.

Блінкен особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, які надійшли підрозділам Держприкордонслужби.

За словами посла США Бріджит Брінк, загалом Вашингтон планує передати українським прикордонникам і поліції 190 автомобілів MRAP. Це броньовані військові авто із захистом від мін і засідок.

– Відвідали прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України. Ми надаємо $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною, – повідомив Блінкен у соцмережі X.

Як відомо, візит Ентоні Блінкена до України стартував 6 вересня. У перший день він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою і навіть побував в одному із столичних закладів McDonald’s.

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