Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом

Ентоні Блінкен у бункері під Києвом
Фото: Getty Images

На другий день візиту до України, 7 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен побував на деокупованих минулого року територіях Чернігівщини, а також зустрівся з прикордонниками під Києвом.

Під час цих поїздок він анонсував виділення додаткової допомоги Україні.

• Чернігівська область

Зараз дивляться

Як повідомляє видання The Guardian, під час візиту на Чернігівщину держсекретар США побував у селі Ягідне, звільненому від російських окупантів на початку квітня 2022 року.

Він спустився до підвалу місцевої школи, де війська РФ примусово утримували 368 місцевих жителів – чоловіків, жінок і дітей – як живий щит. Саме приміщення школи було “штабом” окупантів.

Протягом 28 днів у “підвалі смерті” через задуху, неналежні санітарні умови, відсутність доступу до їжі та води померли щонайменше 10 людей різного віку.

Блінкен у підвалі школи в Ягідному

Фото: Getty Images

– Це всього лише одна будівля, але схожу історію ми бачили знову і знову. Але також ми бачимо ще щось неймовірно потужне: незвичайну стійкість українського народу, – наголосив Блінкен.

Він також заявив, що зараз близько третини території України заміновано. Блінкен анонсував $90,5 млн допомоги від США на розмінування.

– Хоча загальні зусилля триватимуть роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. США підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн, – написав він у соцмережі X (раніше Twitter).

• Київська область

Ентоні Блінкен сьогодні також зустрівся з українськими прикордонниками на Київщині.

Разом із послом США в Україні Бріджит Брінк він побував у підземному бункері.

Крім того, держсекретар обговорив із головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеко зміцнення потенціалу прикордонників і подальшу підтримку.

На базі одного з підрозділів ДПСУ делегація США ознайомилася із завданнями захисників кордону. Блінкену показали екіпірування, яке було передано прикордонникам і не раз рятувало їм життя.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Secretary Antony Blinken (@secblinken)

Крім того, держсекретар оглянув озброєння, техніку, прилади нічного бачення та комплекси БпЛА, які використовує ДПСУ, уламки збитих ворожих ударних дронів і ракет, а також військові трофеї.

Блінкен особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, які надійшли підрозділам Держприкордонслужби.

Блінкен за кермом бронеавто

Фото: ДПСУ

За словами посла США Бріджит Брінк, загалом Вашингтон планує передати українським прикордонникам і поліції 190 автомобілів MRAP. Це броньовані військові авто із захистом від мін і засідок.

– Відвідали прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України. Ми надаємо $300 млн нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною, – повідомив Блінкен у соцмережі X.

Як відомо, візит Ентоні Блінкена до України стартував 6 вересня. У перший день він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою і навіть побував в одному із столичних закладів McDonald’s.

Читайте також
Ми бачимо значний прогрес українського контрнаступу – Блінкен у Києві
Ентоні Блінкен

Джерело: Держприкордонслужба, The Guardian
Війна в Україні, Держдеп США, Ентоні Блінкен, Київська область, Прикордонники, США, Чернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бажання зрозуміле. Буданов зізнався, що загадав, коли задмухував свічки на торті
Буданов бажання загадав
Оборонна співпраця та посилення ППО Одещини: Зеленський поговорив телефоном із Сунаком
Зеленський, Ріші Сунак
Росія з Криму перекидає війська на Херсонщину та Запоріжжя – Гуменюк
військові ЗСУ
В Олешках на Херсонщині підірвали автомобіль з окупантами – що відомо
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом
ООН веде переговори зі страховими компаніями для відновлення перевезень зерна з України
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь