У бункері та за кермом бронеавто: Блінкен відвідав Ягідне і прикордонників під Києвом

На другий день візиту до України, 7 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен побував на деокупованих минулого року територіях Чернігівщини, а також зустрівся з прикордонниками під Києвом.

Під час цих поїздок він анонсував виділення додаткової допомоги Україні.

• Чернігівська область

Як повідомляє видання The Guardian, під час візиту на Чернігівщину держсекретар США побував у селі Ягідне, звільненому від російських окупантів на початку квітня 2022 року.

Він спустився до підвалу місцевої школи, де війська РФ примусово утримували 368 місцевих жителів – чоловіків, жінок і дітей – як живий щит. Саме приміщення школи було “штабом” окупантів.

Протягом 28 днів у “підвалі смерті” через задуху, неналежні санітарні умови, відсутність доступу до їжі та води померли щонайменше 10 людей різного віку.

Він також заявив, що зараз близько третини території України заміновано. Блінкен анонсував $90,5 млн допомоги від США на розмінування.

– Хоча загальні зусилля триватимуть роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. США підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн, – написав він у соцмережі X (раніше Twitter).

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK

