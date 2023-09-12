ATACMS для України: CNN дізналися про плани Байдена щодо постачання ракет

Президент США Джо Байден незабаром ухвалить остаточне рішення щодо того, щоб уперше направити в Україну ракети дальнього радіусу дії – ATACMS.

Як пише CNN з посиланням на джерела, це є важливим кроком, що був рекомендований Державним та оборонним відомствами США після кількох місяців прохань української сторони.

За словами джерел, останніми тижнями обговорення питання про відправлення армійських тактичних ракетних комплексів великої дальності, відомих також як ATACMS, істотно активізувалося.

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Остаточного рішення про постачання ракет ухвалено не було. Але “ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж раніше“, сказав один із чиновників, знайомих із перебігом обговорень. “Набагато більша. Я просто не знаю, коли“, додав він.

Американські офіційні особи не хотіли посилати керовані ракети великої дальності класу “поверхня-поверхня”, побоюючись ескалації конфлікту, оскільки вони можуть бути випущені по території Росії. Однак ці побоювання значною мірою розвіялися, оскільки Україна продемонструвала, що не використовує інші надані США озброєння для нанесення ударів по території Росії, заявили офіційні особи.

Наразі максимальна дальність дії американської зброї, що поставляється в Україну, становить близько 93 миль (150 км) у разі використання бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB).

Зі свого боку, ATACMS, дальність дії яких становить близько 186 миль (300 км), дадуть змогу українським військовим завдавати ударів по цілях, розташованих удвічі далі – навіть далі, ніж поставляються Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow, дальність дії яких становить близько 155 миль (249 км).

Ракети ATACMS запускаються з пускових установок HIMARS, які вже використовуються в Україні.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський говорив, що планує ще раз поговорити з Байденом щодо цього питання і що Україна сподівається отримати ATACMS “восени”. Пізніше він спілкувався з головним американським дипломатом, держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Незрозуміло, скільки ракет зрештою нададуть США, але представники Держдепартаменту і Пентагону вважають, що відправлення ракет може допомогти Україні домогтися успіхів у триваючому контрнаступі, який поки що не приносить рішучих результатів.

Зовсім недавно представники оборонного відомства побоювалися поставляти систему, якої у США немає на озброєнні. Кількість ракет, наявних в арсеналі США, засекречена, але надання сотень ракет, про які просила Україна, може підірвати боєготовність американських збройних сил, стверджували деякі представники Пентагону.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ATACMS, наразі випускає близько 500 ракет на рік для виконання поточних контрактів з армією США, повідомив CNN представник Lockheed. Однак багато з цих систем уже передано союзникам США, крім України.

За словами британських офіційних осіб, українські війська також продемонстрували, що вони відповідально й ефективно використовують системи Storm Shadows британського виробництва. За допомогою Storm Shadows Україна може завдавати ударів по російських складах боєприпасів і ремонтних підприємствах, зокрема і в далекому Криму. У липні Франція оголосила про те, що посилає свої власні варіанти Storm Shadows, відомі як SCALP.

Останніми днями українські офіційні особи активізували лобістську кампанію на підтримку ATACMS, стверджуючи, що ці системи необхідні для успішного витіснення росіян з української території.

– Коли ми говоримо про ракети дальнього радіусу дії для України, це не просто примха, а реальна необхідність. Від цього залежить ефективність армії на полі бою, а також життя військових і наш прогрес, – заявив у понеділок у Telegram керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак.

Передача ATACMS – це останній випадок, коли США відмовилися від надання системи після кількох місяців тиску. Адміністрація Байдена також чинила опір відправленню реактивних систем залпового вогню, систем ППО Patriot, танків Abrams і касетних боєприпасів – усі вони були направлені в Україну після тривалого лобіювання з боку українських офіційних осіб.

На початку року Байден і високопосадовці Пентагону також заявили, що українцям не потрібні винищувачі F-16, але в травні пом’якшили свою позицію й оголосили, що США підтримають коаліцію з підготовки F-16 для України.

Американські чиновники стверджують, що Білий дім затримує відправлення певної зброї та обладнання доти, доки не оцінить, що ці системи необхідні для вирішення бойових завдань України. Однак критики стверджують, що постійні затримки з поставками сучасної зброї призводять лише до затягування війни і дають Росії більше часу для мінування українських земель.

Джерело : CNN

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