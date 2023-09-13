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Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

РФ націлена на тривалу війну, нам слід бути готовими – начальник Генштабу Британії

Патрік Сандерс, начальник Генштабу Британії
Фото: Getty Images

Російська Федерація витрачає близько третини своїх витрат на оборонні потреби і війну проти України, тому Великій Британії слід бути готовою до ймовірних наслідків.

Про це йдеться у заяві начальника Генерального штабу Великої Британії Патріка Сандерса.

Він зазначив, що після вторгнення в Україну, Росія стає дедалі більш ізольованою, а світ втомився від дезінформаційного наративу Кремля. За його словами, війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим каталізатором змін, очевидних уже у 2021 році.

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Сандерс також нагадав, що Британія забезпечує українців бойовою технікою й іншою підтримкою.

– Однак тут немає місця для самозаспокоєння. Важкий, але наполегливий український контрнаступ триває, і ми повинні зробити усе, щоб українська хоробрість, самопожертва і майстерність, супроводжувалися нашою постійною колективною прихильністю, – сказав Патрік Сандерс.

Він зазначив, що уряд Росії сьогодні скеровує на оборону близько третини своїх витрат, що свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України. З огляду на цей факт, вважає воєначальник, Велика Британія має бути готова до всіх наслідків.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки фахівцями німецького концерну Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Також Велика Британія планує надати кредитні гарантії на суму £192 млн (€225 млн) для зміцнення енергетичної безпеки України. Допомога має звільнити Україну від ядерних послуг та ядерного палива з Росії.

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Війна в Україні, Велика Британія, Патрік Сандерс, Росія
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