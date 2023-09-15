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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

Про це 15 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 15.09.2023

Карта бойових дій 14 вересня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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