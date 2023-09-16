Блінкен про ATACMS: Україна сама обирає, по яких цілях застосовувати отриману зброю

Україна на власний розсуд використовує системи озброєння, отримані від союзників, зокрема від США. Рішення щодо вибору цілей залишається саме за українцями.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи можливість надання американських ракет ATACMS.

Один із журналістів висловив припущення, що західні союзники не надають Україні далекобійні ракети ATACMS і Taurus, побоюючись, що вона почне їх застосовувати по території РФ.

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У відповідь Блінкен заявив, що будь-який вид озброєння, про який просить Київ, аналізується Вашингтоном.

– Коли справа доходить до того, як українці застосовують ці системи, рішення щодо вибору цілей залишаються за ними. Не за нами. І вони повинні зробити висновки щодо того, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності, – наголосив Блінкен.

Він нагадав, що Сполучені Штати не заохочують та не допускають використання своїх систем озброєння за межами України.

– Але знову ж таки, по суті, це рішення України. І єдина причина, чому ми говоримо про ці рішення, – це російська агресія проти України, – додав держсекретар.

Блінкен уточнив, що передавання будь-яких видів озброєння, зокрема ATACMS, вимагає комплексних рішень. Адже українські військові “повинні вміти використовувати їх ефективно”.

– Іноді з новими складними системами це вимагає навчань, і, звичайно, ми цим займаємося. Також вони мають уміти обслуговувати їх, а це не відбувається автоматично. До того ж, нові системи повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має допомогти Україні досягнути своєї мети, – розповів Блінкен.

Днями західні ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість надання Україні обмеженої кількості ракет ATACMS.

Джерело: Держдепартамент США

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