Росія готова активізувати мобілізацію — Буданов

Росія готова активізувати мобілізаційну кампанію, оскільки чисельність особового складу — це єдина очевидна перевага російської армії перед Україною.

Про це в інтерв’ю виданню The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, людські ресурси в Росії, відносно необмежені. Якість підготовки особового складу невисока, але кількість достатня.

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До прикладу, 25 загальновійськова армія ЗС РФ, яку передчасно розгорнули на східному фронті в районі Лиману та Куп’янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки, які мали бути в її розпорядженні.

А щодо інших ресурсів РФ, то вони вичерпуються. За словами начальника ГУР, економіка Росії протримається тільки до 2025 року. Потік зброї вичерпається у 2026 році, “а можливо, і раніше”.

— Переговори Володимира Путіна з Північною Кореєю – очевидне свідчення його проблем. Якщо все добре і в Росії достатньо ресурсів, то чому вони шукають їх по всьому світу? Відповідь очевидна. Брати із запасів більше нічого, — зазначив Буданов.

Але й Україна ризикує вичерпати свої ресурси, визнає Кирило Буданов. Київ залежить від західних партнерів, а Росія переважно залежить від себе.

Тому затяжна війна небезпечна для України тим, що вона виснажує не тільки її внутрішні ресурси, а й ресурси західних союзників.

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