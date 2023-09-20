У ГУР відреагували на інформацію про ймовірну атаку українських служб по силам Вагнера в Судані

Головне управління розвідки Міноборони України не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про атаку на воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримує ПВК Вагнера.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

– Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати, – зазначив він.

За словами Юсова, Росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею і накопичувалося поколіннями ще з часів Радянського союзу.

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– Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не знаходилися, – додав розвідник.

Раніше у CNN повідомили, що спецслужби України могли стояти за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного Вагнером ополчення поблизу столиці Судану.

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