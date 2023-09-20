Спецслужби України, ймовірно, стоять за ударами по силам Вагнера в Судані – CNN

Українські спецслужби, ймовірно, провели атаку на сили ополчення в Судані, які підтримуються колишньою російською приватною військовою компанією (ПВК) Вагнер.

Згідно з розслідуванням CNN, спецслужби України могли стояти за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного Вагнером ополчення поблизу столиці Судану.

У бесіді з CNN українське військове джерело назвало цю операцію справою рук “не суданських військових”. Відповідаючи на запитання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело сказало лише, що “найімовірніше, це справа рук українських спецслужб”.

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За даними американського телеканалу, під час операції було скоєно серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (СБП), яке, як припускають, отримує допомогу від найманців Вагнера в боротьбі з суданською армією за контроль над країною.

CNN визнає, що їм не вдалося отримати незалежне підтвердження причетності України до цієї серії ударів. Однак на відеозаписах, отриманих CNN, видно “ознаки безпілотних атак в українському стилі”. При цьому телеканал не уточнює, що мається на увазі під “українським стилем”.

– Два комерційні безпілотники, широко використовувані українцями, були задіяні щонайменше у восьми з цих ударів, а на контролері безпілотника було видно український текст. Експерти також зазначили, що використана тактика, а саме схема, за якої безпілотні літальні апарати проносяться прямо до цілі, була вкрай незвичною для Судану і всього африканського регіону, – пише CNN.

Таємні удари України в Судані означають різке і провокаційне розширення театру військових дій Києва проти Москви. Крім низки атак українських безпілотників, які завдали ударів у глибині російської території, контрнаступ України було зосереджено на окупованих сході та півдні країни, пише телеканал.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки, які були зафіксовані на відеозаписах з безпілотників. Фрагменти цих відеозаписів поширюються в соціальних мережах із четверга. Зйомки наземної операції раніше не публікувалися, зазначає CNN.

Високопоставлене суданське військове джерело заявило, що йому “нічого не відомо про українську операцію в Судані”, і він не вірить, що це правда.

Багато офіційних осіб США, мабуть, не знали про ймовірний інцидент і висловили здивування з приводу припущення, що удари і наземну операцію могли провести українські війська.

На відеозаписах, у яких чергується вид від імені пілота і потім безпілотника, що спостерігає за тим, що відбувається згори, а потім – самого оператора, показано низку ударів безпілотників по Омдурманну і його околицях – місту, розташованому на березі річки Ніл від столиці Судану – Хартума, яке стало центром бойових дій між двома ворогуючими угрупованнями.

There are reports #Ukrainian special services are behind a series of strikes by FPV drones and a ground operation directed against militias supported by the #Wagner PMC near the capital of Sudan – CNN The strikes came just two days after Wagner delivered a large shipment of… pic.twitter.com/HCAamDd1dU — Global Tensions (@GlobalTensions) September 19, 2023

Безпілотники з видом від першої особи (FPV) дають змогу пілотам спостерігати за операцією з погляду дрона, одягнувши окуляри або використовуючи монітор для перегляду прямої трансляції. На відеозаписах, знятих за допомогою безпілотників, можна побачити безпілотник DJI MAVIC 3. Обидва типи безпілотників є комерційними і широко використовуються українськими військами, зазначає CNN.

Максимальна дальність польоту дрона DJI MAVIC 3 становить 30 км, дальність передачі відеосигналу – 15 км, час польоту – 46 хвилин, що свідчить про те, що пілот керував дроном у місті або в безпосередній близькості від нього.

На відеозаписі, що демонструє монітор контролера безпілотника, видно текст англійською та українською мовами, зокрема “Зупинити”. У відображенні контролера видно й оператора безпілотника, який, судячи з усього, є іноземцем, однак він одягнений у балаклаву і не піддається ідентифікації, пише CNN.

Британський дослідник, який керує сайтом Calibre Obscura, що займається ідентифікацією зброї, проаналізував відеозапис для CNN і заявив, що пристрій відповідає тим, що використовуються українськими військами для управління безпілотниками DJI MAVIC.

Телеканал CNN також визначив геолокацію місць дрібних атак і наземної операції, показаних на відеозаписах із безпілотників, але не зміг самостійно перевірити дату зйомки. Кілька ударів по мосту Шамбат, що з’єднує Омдурман і Хартум, збіглися з повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах про напад 8 вересня.

Вагнер у Судані

За словами іншого високопоставленого суданського джерела CNN, ударів було завдано лише за два дні після того, як Вагнер сприяв відправленню великої партії зброї до Судану через гарнізон СБП в Аль-Зурузі, розташованому на південному заході країни поблизу кордону з Чадом.

Це джерело повідомило CNN, що 6 вересня в Зуруг прибула велика кількість транспортних засобів, зокрема кілька вантажівок зі зброєю з Вагнера. CNN отримав супутникові знімки, на яких видно, що того самого дня, коли високопоставлені суданські джерела повідомили про конвой зі зброєю, у гарнізоні перебувало понад 100 автомобілів, зокрема десятки вантажівок.

Два чадські військові інформатори повідомили CNN, що конвой прямував через Чад до Зуруга, що свідчить про розширення сфери впливу Росії та Вагнера в Африці, до якої, як відомо, входять Малі, Судан, Центральноафриканська Республіка та Лівія.

Потужне російське угруповання найманців відіграє публічну і ключову роль у зарубіжних військових кампаніях Москви, зокрема в Україні, і неодноразово звинувачувалося у скоєнні військових злочинів і звірств. В Африці вона сприяє зростанню впливу Росії в регіоні та захопленню ресурсів.

Шість ударів безпілотників були спрямовані на пікапи, що проїжджали по мосту Шамбат. Вісім інших ударів припали на припарковані автомобілі, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада, де останніми тижнями суданські військові здійснили серію повітряних нальотів на позиції СБП, унаслідок яких, за деякими даними, загинули десятки мирних жителів.

На одному з відеозаписів видно, як щонайменше три людини у військовому спорядженні здійснюють штурм будівлі. У ролику, знятому, мабуть, на телекамеру, військовослужбовці були в приладах нічного бачення, а один із них, судячи з усього, мав при собі ракетну установку. Зйомка з повітря, на якій видно, як військовослужбовці наступають на будівлю, була геолокаційно прив’язана CNN до району Омдурмана, недалеко від якого було завдано ударів безпілотників.

⚡️Ukrainian special services likely struck Wagner forces in #Sudan, – CNN It involves a series of #drones strikes and ground operations aimed at the #Wagner-backed militia (RSF). The strikes came two days after Wagner delivered a large shipment of #weapons to Sudan. CNN says… pic.twitter.com/7heyc3ORTQ — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) September 19, 2023

Раніше CNN вже повідомляла, що, за даними джерел, Вагнер постачає СБП ракети класу “земля-повітря” для підтримки бійців воєнізованих формувань СБП та їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало, широко відомого як Хемеді, який бореться за владу з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, військовим правителем Судану і главою його збройних сил.

Що за безпілотники

Вім Цвійненбург, керівник проекту з гуманітарного роззброєння в голландській організації PAX, що займається питаннями миру, заявив, що вперше безпілотники, виявлені CNN, були помічені в Африці.

– Подібні (FPV) безпілотники, що маневрують, вперше помічені на африканському континенті. Однак за останній рік ми спостерігаємо зростання використання таких безпілотників в Україні, – сказав Цвійненбург, який спеціалізується на нових військових технологіях, зокрема безпілотниках.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за словами Звійненбурга, як українські, так і російські війська експериментують з безпілотниками FPV, оснащуючи їх різними боєприпасами. Ці високоманеврені і точні боєприпаси можуть нести бойове навантаження, достатнє для ураження транспортного засобу. Хоча раніше безпілотники використовувалися для скидання бомб в Ефіопії, Нігерії та Лівії, застосування комерційних дронів зі зброєю, що вибухає при падінні, є новим для Африки, додав він.

Хто був атакований і що відбувається в Судані

Деякі з тих, на кого були спрямовані удари, були одягнені в місцевий одяг і бліду форму, таку саму, яку носять солдати СБП і союзні ополченці. На одному з відеозаписів видно, як бойовики тікають з місця рейду, тримаючи в руках автомати АК-47.

СБП, що має значні представництва в столиці країни Хартумі та Омдурмані, зазнає частих повітряних атак з боку суданських військових з моменту початку бойових дій між двома угрупованнями у квітні. Виступаючи в четвер, глава СБП Хемедті заявив, що його сили практично домінують у штаті Хартум, до якого входить Омдурман, і розповів про нещодавні невибіркові повітряні атаки на Омдурман та інші міста.

До спалаху насильства навесні цього року Бурхан і Хемедті були союзниками у військовій хунті, яка повалила 2021 року міжнародно визнаний перехідний уряд. У минулому військовий уряд Судану користувався підтримкою Вагнера, але з роками Хемедті став кращим союзником Вагнера в цій країні.

З початком бойових дій Вагнер відмовився від оптової підтримки суданської армії, підтримавши в конфлікті Хемедті та його бойовиків.

CNN раніше розкрила маршрути поставок зброї, які сприяли підтримці цього конфлікту і проходили через ключові транзитні пункти Вагнера: Російську військово-повітряну і військово-морську базу в сирійському прибережному районі Латакія, бази Вагнера в Лівії та аеропорт Бангі в Центральноафриканській Республіці.

Вагнер має значну присутність у ЦАР, а також у східній частині Лівії, що межує з Суданом, де генерал-ренегат Халіфа Хафтар контролює величезні території.

– Близько 90% озброєння СБП надходить від Вагнера, – заявило CNN високопоставлене суданське джерело, додавши, що постачання зброї СБП від Вагнера не припиняються, незважаючи на загибель в авіакатастрофі 23 серпня лідера найманців Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна.

Загибель Пригожина поставила під питання майбутнє операцій Вагнера в Африці, де найманці використовували жорстоку тактику для підтримки бойовиків і авторитарних режимів в обмін на багатство надр. Вважається, що ці ресурси, включно з величезними концесіями в золотодобувній промисловості Судану, сприяли військовим діям Москви в Україні та допомогли їй обійти широкомасштабні західні санкції.

Аналітики і дослідники припускають, що Кремль посилив контроль над діяльністю групи найманців в Африці в рамках більш масштабних зусиль з поглинання групи в складі Міністерства оборони Росії після невдалого заколоту Пригожина в червні.

Переділ сфер впливу в Африці

Пригожин нещодавно прилетів до Росії з Африки, коли його літак розбився під Москвою, унаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту. Через два дні після загибелі Пригожина заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров вирушив у турне старими місцями дислокації Вагнера, яке складалося з п’яти країн: Лівію, Сирію, Малі, Буркіна-Фасо і ЦАР.

Під час саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі наприкінці липня – менш ніж за місяць до загибелі Пригожина – начальник управління таємних наступальних операцій військової розвідки Росії (ГРУ) генерал Андрій Авер’янов узяв участь у зустрічах із главами Малі, ЦАР, Еритреї та Буркіна-Фасо.

– Ми неодноразово зверталися до Кремля з питанням про підтримку СБП з боку Вагнера, але нам відповідали, що у них немає жодної інформації з цього приводу. Для нас Кремль і Вагнер стали одним і тим самим, – заявило CNN високопоставлене суданське джерело.

Ведучи боротьбу з Росією, Київ надає стратегічного значення поглибленню зв’язків за кордоном, зокрема з африканськими країнами. За останній рік міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив три поїздки на континент, відвідавши понад 10 країн.

У розмовах із пресою Кулеба говорив, що Росія намагається утримати країни Африки у своїй орбіті за допомогою примусу, підкупу і страху, а інструментами впливу на Африку є пропаганда і Вагнер. Водночас, глава МЗС України говорив, що “наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити Росію, а в тому, щоб звільнити Африку від її хватки”.

Джерело : CNN

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