Спецслужби України, ймовірно, стоять за ударами по силам Вагнера в Судані – CNN

Українські спецслужби, ймовірно, провели атаку на сили ополчення в Судані, які підтримуються колишньою російською приватною військовою компанією (ПВК) Вагнер.

Згідно з розслідуванням CNN, спецслужби України могли стояти за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного Вагнером ополчення поблизу столиці Судану.

У бесіді з CNN українське військове джерело назвало цю операцію справою рук “не суданських військових”. Відповідаючи на запитання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело сказало лише, що “найімовірніше, це справа рук українських спецслужб”.

За даними американського телеканалу, під час операції було скоєно серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (СБП), яке, як припускають, отримує допомогу від найманців Вагнера в боротьбі з суданською армією за контроль над країною.

CNN визнає, що їм не вдалося отримати незалежне підтвердження причетності України до цієї серії ударів. Однак на відеозаписах, отриманих CNN, видно “ознаки безпілотних атак в українському стилі”. При цьому телеканал не уточнює, що мається на увазі під “українським стилем”.

Таємні удари України в Судані означають різке і провокаційне розширення театру військових дій Києва проти Москви. Крім низки атак українських безпілотників, які завдали ударів у глибині російської території, контрнаступ України було зосереджено на окупованих сході та півдні країни, пише телеканал.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки, які були зафіксовані на відеозаписах з безпілотників. Фрагменти цих відеозаписів поширюються в соціальних мережах із четверга. Зйомки наземної операції раніше не публікувалися, зазначає CNN.

Високопоставлене суданське військове джерело заявило, що йому “нічого не відомо про українську операцію в Судані”, і він не вірить, що це правда.

Багато офіційних осіб США, мабуть, не знали про ймовірний інцидент і висловили здивування з приводу припущення, що удари і наземну операцію могли провести українські війська.

На відеозаписах, у яких чергується вид від імені пілота і потім безпілотника, що спостерігає за тим, що відбувається згори, а потім – самого оператора, показано низку ударів безпілотників по Омдурманну і його околицях – місту, розташованому на березі річки Ніл від столиці Судану – Хартума, яке стало центром бойових дій між двома ворогуючими угрупованнями.

