Щотижня у Маріуполі вмирають від 300 до 400 людей – Андрющенко
Поранених російських військових настільки багато, що стаціонари в Маріуполі на Донеччині не приймають цивільних.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Де-факто, людей накачують пігулками, знеболювальними та відправляють додому. Це називається проходити лікування “у спокійній обстановці”, – йдеться у повідомленні.
Тому, за даними Андрющенка, через низьку кваліфікацію медичного персоналу й ігнорування лікування цивільних рівень смертності у місті не зменшується.
– Щотижня через таку злочинну політику ми втрачаємо від 300 до 400 маріупольців, – підсумував він.
Раніше партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко