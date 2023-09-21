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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Щотижня у Маріуполі вмирають від 300 до 400 людей – Андрющенко

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Поранених російських військових настільки багато, що стаціонари в Маріуполі на Донеччині не приймають цивільних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Де-факто, людей накачують пігулками, знеболювальними та відправляють додому. Це називається проходити лікування “у спокійній обстановці”, – йдеться у повідомленні.

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Тому, за даними Андрющенка, через низьку кваліфікацію медичного персоналу й ігнорування лікування цивільних рівень смертності у місті не зменшується.

– Щотижня через таку злочинну політику ми втрачаємо від 300 до 400 маріупольців, – підсумував він.

Раніше партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку через Маріуполь на Запорізький напрямок.

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