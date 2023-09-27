Осінні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть
Вже другий рік поспіль школярі розпочали навчання в умовах повномасштабної війни. Цей період триватиме з 1 вересня до 28 червня. Кінцева дата може відрізнятися залежно від регіону, оскільки це рішення залишається за місцевою владою. Вже відома і дата осінніх канікул.
Коли розпочнуться осінні канікули у 2023 році та скільки триватиме відпочинок – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Осінні канікули 2023 – дата
Навчальний рік має два семестри, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті стартують канікули.
Недивлячись на те, що освітні заклади можуть самостійно формувати структуру навчального року, осінні канікули часто припадають на останній тиждень жовтня.
Тож у 2023 році осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та триватимуть до 29 жовтня.
Як і минулого навчального року, у школярів буде три формати навчання – очний, дистанційний та змішаний. Його місцева влада має обрати, виходячи із ситуації з безпекою в регіоні.
До речі, Факти ICTV писали, коли школярі підуть на канікули взимку , навесні та з якого числа розпочнеться літній відпочинок.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко