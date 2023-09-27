ЗСУ тестують підводний дрон Марічка: що відомо про БпЛА
Військові показали, як тестують підводний дрон українського виробництва Марічка.
На відео видно, як безпілотник спускають на воду та готують до відправлення на тестове завдання.
Розробники наголошують: дрон Марічка спроможний знищити десантні кораблі, катери, субмарини, ракетоносії, берегові укріплення та опори мостів за понад 1 тис. км.
Що відомо про особливості дрона Марічка
Безпека
Немає екіпажу – немає жертв серед особового складу.
Непомітність
Підводний безпілотник невидимий для багатьох радарів, ехолотів, сканерів.
Автономність
Дрон Марічка тривалий час може перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання.
Дальність
Може долати відстані понад 1 тис. км
Об’єм транспортування
Завдяки достатньо великим габаритам – 6 м у довжину та 1 м у діаметрі – Марічка може нести великий заряд речовин для ураження.
Багатофункціональність
Дрон можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний.
Ефективність
Марічка здатна уразити не лише надводні цілі, а й берегові укріплення й опори мостів.
Нагадаємо, що вже певний час допомагає звільняти українські території безпілотник Морський малюк, що є унікальним винаходом Служби безпеки України.
Це почасти відображено в назві БпЛА (в очільника СБУ прізвище Малюк, – Ред.).
Саме ці безпілотники успішно уразили Кримський міст 17 липня, великий десантний корабель Оленегорский горняк 4 серпня та танкер SIG 5 серпня.
Джерело: AMMO.Ukraine
Фото: AMMO.Ukraine
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко