ЗСУ тестують підводний дрон Марічка: що відомо про БпЛА

Військові показали, як тестують підводний дрон українського виробництва Марічка.

На відео видно, як безпілотник спускають на воду та готують до відправлення на тестове завдання.

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Розробники наголошують: дрон Марічка спроможний знищити десантні кораблі, катери, субмарини, ракетоносії, берегові укріплення та опори мостів за понад 1 тис. км.

Що відомо про особливості дрона Марічка

Безпека

Немає екіпажу – немає жертв серед особового складу.

Непомітність

Підводний безпілотник невидимий для багатьох радарів, ехолотів, сканерів.

Автономність

Дрон Марічка тривалий час може перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання.

Дальність

Може долати відстані понад 1 тис. км

Об’єм транспортування

Завдяки достатньо великим габаритам – 6 м у довжину та 1 м у діаметрі – Марічка може нести великий заряд речовин для ураження.

Багатофункціональність

Дрон можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний.

Ефективність

Марічка здатна уразити не лише надводні цілі, а й берегові укріплення й опори мостів.

Нагадаємо, що вже певний час допомагає звільняти українські території безпілотник Морський малюк, що є унікальним винаходом Служби безпеки України.

Це почасти відображено в назві БпЛА (в очільника СБУ прізвище Малюк, – Ред.).

Саме ці безпілотники успішно уразили Кримський міст 17 липня, великий десантний корабель Оленегорский горняк 4 серпня та танкер SIG 5 серпня.

Джерело: AMMO.Ukraine

Фото: AMMO.Ukraine

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