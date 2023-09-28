Критика контрнаступу в США не лунала, там розуміють, що ЗСУ творять військове диво – Кулеба
Під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до США критика швидкості контрнаступу не лунала. Адже там усвідомлюють, що досягнення ЗСУ – це справжнє військове диво.
На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що американські військові оцінюють український контрнаступ не на основі публікацій у ЗМІ чи коментарів у соцмережах, а з огляду на реалії поля бою.
– І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини: мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала, – наголосив Кулеба.
Він уточнив, що в США предметно обговорювалися шляхи вирішення проблем, які постають перед Силами оборони України, щоб наші воїни могли ще ефективніше просуватися вперед.
За словами Кулеби, в США стратегічно орієнтовані надавати Україні таку допомогу, щоб наша армія могла не лише перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям.
– Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку, – підсумував Кулеба.
Як відомо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США протягом 19-21 вересня. Спочатку президент виступив на Генасамблеї та Радбезі ООН у Нью-Йорку. Згодом він вирушив до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом, а також із американськими конгресменами.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко