Критика контрнаступу в США не лунала, там розуміють, що ЗСУ творять військове диво – Кулеба

Під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до США критика швидкості контрнаступу не лунала. Адже там усвідомлюють, що досягнення ЗСУ – це справжнє військове диво.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що американські військові оцінюють український контрнаступ не на основі публікацій у ЗМІ чи коментарів у соцмережах, а з огляду на реалії поля бою.

Зараз дивляться

– І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини: мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що в США предметно обговорювалися шляхи вирішення проблем, які постають перед Силами оборони України, щоб наші воїни могли ще ефективніше просуватися вперед.

За словами Кулеби, в США стратегічно орієнтовані надавати Україні таку допомогу, щоб наша армія могла не лише перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям.

– Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку, – підсумував Кулеба.

Як відомо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США протягом 19-21 вересня. Спочатку президент виступив на Генасамблеї та Радбезі ООН у Нью-Йорку. Згодом він вирушив до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом, а також із американськими конгресменами.

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