Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Авіакатастрофа Іл-76 у Малі: у мережах зʼявилося відео моменту вибуху
Україна Аналітика Ексклюзив
Аналітика Ексклюзив
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська щоденно вступають у бойові зіткнення з ворогом на південних напрямках фронту. Разом з тим, росіяни намагаються втриматись на фортифікаційних лініях, збудованих за час, коли українські військові не мали достатньої кількості техніки для наступу.

Прорив першої лінії оборони РФ на окупованих територіях раніше також підтвердив генерал Олександр Тарнавський, втім, можливостей Сил оборони України для наступу все менше, чим ближче несприятливі погодні умови для просування техніки.

Чи дійсно негода зупинить рух Збройних сил України на Півдні, які позиції Україні б краще утримувати та як швидко українські військові зможуть дістатись до Токмака, який є важливим логістичним пунктом на Запорізькому напрямку – про все Факти ICTV розпитали військових аналітиків та експертів.

Зараз дивляться

Так, військовий та політичний оглядач групи Інформаційний опір та експерт Українського центру дослідження проблем безпеки Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV заявив, що сьогодні важливим є питання того, де саме українське військо на цьому напрямку зустрінуть погодні умови.

– Зараз ми ще маємо певний карт-бланш за погодними умовами. За цей період, скажімо, в жовтні, ми можемо вийти якраз на ті локації та рубежі, які не будуть критичними на початку погіршення погодних умов, – сказав він.

Коваленко додає, що просування українських військ крізь лінії оборони залежить від логістичних розв’язок. Так, якщо Сили оборони вийдуть на проміжок траси, яка проходить через Солодку Балку (для цього доведеться просуватись від Роботиного через Новопрокопівку та Ільченкове), то після цього рух українських військових в бік Токмака буде помітно швидший.

Схожа ситуація з дорогою в бік Токмака, що проходить через населений пункт Очеретувате, який південніше лінії фронту на цьому напрямку.

– Тоді буде більш прискорене просування, але біля самого Токмака є оборонні рубежі. Росіяни там два оборонних рубежі зробили. Їх треба буде якось проривати. Я не думаю, що буде там прорив і штурмові дії. Я думаю, що коли ми вийдемо на Токмак, то будемо його оточувати, а не штурмувати напряму, – додав він.

Разом з тим Коваленко прокоментував ідеї щодо просування українських військ з боку західних аналітиків, які вважають, що Силам оборони доцільніше просуватись не вглиб, а розширювати той наявний плацдарм, що вже був деокупований. За словами Коваленка, це лише дасть час росіянам посилити лінії оборони, що йдуть північніше.

– По напрямках, де ми можемо здійснювати дії з розширення, то там, спираючись на існуючу (деокуповану, – Ред.) логістику, ми можемо (сили РФ, – Ред.) брати в оточення. Тоді велика частина підрозділів росіян буде змушена або опинитись в оточенні, або вони будуть змушені звідти тікати та демонструвати “жести доброї волі”, – сказав він.

Читайте також
Коваленко розповів, які можливості для ЗСУ відкриває прорив біля Вербового на Запоріжжі
ЗСУ на фронті

Водночас військовий експерт Олег Старіков у коментарі Фактам ICTV заявив, що просування українських військ до Токмака “не буде легкою прогулянкою, а це будуть криваві бої”.

– Усе, що пов’язане з Роботиним, Новопрокопівкою і Токмаком, то там дуже серйозні укріпрайони, – сказав він.

За його словами, там росіяни масово використовують FPV-дрони, тож використовувати техніку на цьому напрямку – ризиковано.

Водночас, вважає експерт, якщо зараз, поки не настали дощі, така броньована техніка, як Stryker, ще може проїжджати, не потрапляючи під удар дронів супротивника, то в разі, коли почнеться бездоріжжя, це може бути ускладнено ударами окупантів, які почастішали.

Старіков вказує, що для роботи піхоти, порівняно з Бахмутом, під Роботине створено зовсім інші умови. Так, якщо в Бахмуті можна ховатися від артилерії або дронів у підвалах зруйнованих приватних будинків, то, наприклад, на шляху до Новопрокопівки – чисте поле, що робить легкою метою просування будь-яких сил.

Експерт додав, що українським силам буде легше рухатися в районі Вербового, оскільки там росіяни мають менше укріплень.

Читайте також
Критика контрнаступу в США не лунала, там розуміють, що ЗСУ творять військове диво – Кулеба
Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія, Токмак
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Румунія переміщує ППО ближче до кордону України через падіння дронів РФ – ЗМІ
Дрони Shahed
В Україні планують почати виробництво власних засобів ППО – Єрмак
Андрій Єрмак
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Цей тиждень посилив Україну, а вже завтра будуть важливі новини – Зеленський
Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака
Повернення біженців та інвестиції: в Кабміні розповіли про плани відновити економіку за 4 роки
українські біженці

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака
Українські ДРОНИ В КУРСЬКУ | Підступна ТАКТИКА ВОРОГА в окупації | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь