Маємо карт-бланш протягом жовтня: чого чекати від просування ЗСУ в бік Токмака

Українські війська щоденно вступають у бойові зіткнення з ворогом на південних напрямках фронту. Разом з тим, росіяни намагаються втриматись на фортифікаційних лініях, збудованих за час, коли українські військові не мали достатньої кількості техніки для наступу.

Прорив першої лінії оборони РФ на окупованих територіях раніше також підтвердив генерал Олександр Тарнавський, втім, можливостей Сил оборони України для наступу все менше, чим ближче несприятливі погодні умови для просування техніки.

Чи дійсно негода зупинить рух Збройних сил України на Півдні, які позиції Україні б краще утримувати та як швидко українські військові зможуть дістатись до Токмака, який є важливим логістичним пунктом на Запорізькому напрямку – про все Факти ICTV розпитали військових аналітиків та експертів.

Зараз дивляться

Так, військовий та політичний оглядач групи Інформаційний опір та експерт Українського центру дослідження проблем безпеки Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV заявив, що сьогодні важливим є питання того, де саме українське військо на цьому напрямку зустрінуть погодні умови.

– Зараз ми ще маємо певний карт-бланш за погодними умовами. За цей період, скажімо, в жовтні, ми можемо вийти якраз на ті локації та рубежі, які не будуть критичними на початку погіршення погодних умов, – сказав він.

Коваленко додає, що просування українських військ крізь лінії оборони залежить від логістичних розв’язок. Так, якщо Сили оборони вийдуть на проміжок траси, яка проходить через Солодку Балку (для цього доведеться просуватись від Роботиного через Новопрокопівку та Ільченкове), то після цього рух українських військових в бік Токмака буде помітно швидший.

Схожа ситуація з дорогою в бік Токмака, що проходить через населений пункт Очеретувате, який південніше лінії фронту на цьому напрямку.

– Тоді буде більш прискорене просування, але біля самого Токмака є оборонні рубежі. Росіяни там два оборонних рубежі зробили. Їх треба буде якось проривати. Я не думаю, що буде там прорив і штурмові дії. Я думаю, що коли ми вийдемо на Токмак, то будемо його оточувати, а не штурмувати напряму, – додав він.

Разом з тим Коваленко прокоментував ідеї щодо просування українських військ з боку західних аналітиків, які вважають, що Силам оборони доцільніше просуватись не вглиб, а розширювати той наявний плацдарм, що вже був деокупований. За словами Коваленка, це лише дасть час росіянам посилити лінії оборони, що йдуть північніше.

– По напрямках, де ми можемо здійснювати дії з розширення, то там, спираючись на існуючу (деокуповану, – Ред.) логістику, ми можемо (сили РФ, – Ред.) брати в оточення. Тоді велика частина підрозділів росіян буде змушена або опинитись в оточенні, або вони будуть змушені звідти тікати та демонструвати “жести доброї волі”, – сказав він.

Водночас військовий експерт Олег Старіков у коментарі Фактам ICTV заявив, що просування українських військ до Токмака “не буде легкою прогулянкою, а це будуть криваві бої”.

– Усе, що пов’язане з Роботиним, Новопрокопівкою і Токмаком, то там дуже серйозні укріпрайони, – сказав він.

За його словами, там росіяни масово використовують FPV-дрони, тож використовувати техніку на цьому напрямку – ризиковано.

Водночас, вважає експерт, якщо зараз, поки не настали дощі, така броньована техніка, як Stryker, ще може проїжджати, не потрапляючи під удар дронів супротивника, то в разі, коли почнеться бездоріжжя, це може бути ускладнено ударами окупантів, які почастішали.

Старіков вказує, що для роботи піхоти, порівняно з Бахмутом, під Роботине створено зовсім інші умови. Так, якщо в Бахмуті можна ховатися від артилерії або дронів у підвалах зруйнованих приватних будинків, то, наприклад, на шляху до Новопрокопівки – чисте поле, що робить легкою метою просування будь-яких сил.

Експерт додав, що українським силам буде легше рухатися в районі Вербового, оскільки там росіяни мають менше укріплень.

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