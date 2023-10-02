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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЄС має намір збільшити військову допомогу Україні – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що блок збільшить військову підтримку України.

Така заява пролунала на прес-конференції під час його візиту до Києва після того, як Конгрес США напередодні ухвалив законопроект про тимчасове фінансування, у якому допомога Україні не передбачена.

– Подивимося, що станеться в США, але з нашого боку ми будемо продовжувати підтримувати і збільшувати нашу підтримку, — сказав Боррель, відповідаючи на запитання про голосування у Вашингтоні.

Також він зазначив, що українці борються з усією своєю мужністю і спроможністю.

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– Якщо ЄС хоче, щоб вони (Україна, – Ред.) були більш успішними, ми повинні надати їм кращу зброю і більше, – додав він.

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Крім того, Боррель заявив про підготовку довгострокових зобов’язань з безпеки для України.

– Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України, – написав він у Twitter.

Боррель  зазначив, що в Україні відбулася його перша особиста зустріч із міністром оборони Рустемом Умєровим.

– Ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх швидше, – наголосив він.

ЄС, Війна в Україні, Жозеп Боррель, Рустем Умєров
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