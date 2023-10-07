У Криму пролунали вибухи: що відомо

У суботу 7 жовтня на території тимчасово окупованого Росією Криму пролунали вибухи.

Як повідомили у Тelegram-каналі Кримський вітер, працювала російська ППО.

– Над Кримом працює росППО, у небі видно інверсійний слід. Підписники повідомляють про сім пострілів. Слід у небі підписники бачили із Сімферополя та району, а також із Роздольненського району, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, в Міноборони Росії поскаржились на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Як переконують у російському оборонному відомстві, дрон прямував до Кримського півострова близько 10:45 і нібито знищив вертоліт морської авіації Ка-29 Чорноморського флоту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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