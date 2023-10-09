Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея

На 2024 рік в Україні заплановані президентські вибори. Водночас, щоб організувати голосування під час воєнного стану, потрібно внести зміни до законодавства. Окрім того, в умовах повномасштабної війни важко гарантувати безпеку для всіх учасників процесу.

Чи дійсно в Україні можуть провести президентські вибори у 2024 році і наскільки це хороша ідея – в матеріалі Фактів ICTV.

Коли вибори президента України

Восьмі за рахунком з моменту проголошення незалежності України вибори президента мають пройти у 2024 році. Перший тур має відбутись 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

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Водночас наразі в Україні діє воєнний стан, під час якого проведення виборів заборонене Конституцією.

Три сценарії наступних президентських виборів

Політолог Володимир Фесенко розглядає три сценарії проведення наступних президентських виборів.

Перший з можливих сценаріїв – якщо активні бойові дії не припиняться, голосування доведеться відкласти.

– Якщо війна буде такою ж інтенсивною, як зараз; якщо нас очікує така ж зима, як і минула; якщо буде діяти у нинішній формі закон про воєнний стан, то вибори будуть відкладені, – сказав він.

Він зазначив, що найбільш простий у політичному і воєнному сенсі варіант – провести відразу і президентські, і парламентські вибори після закінчення війни.

Другий сценарій – якщо війна буде в режимі малої інтенсивності, то вибори все ж можуть відбутись.

– Якщо війна затягнеться і будуть обставини, що потрібно буде довести легітимність влади, то нам будуть радити, як і зараз радять деякі західні політики, щоб вибори відбулись. Але для цього треба буде змінювати законодавство про воєнний стан або припиняти його на певний час, – відзначає експерт.

Фесенко вказує, що в Україні уже проходили вибори під час війни, однак тоді не було введено воєнного стану.

Третій сценарій, за яким вибори можуть відбутися – якщо виникне питання про проведення мирних перемовин з РФ і буде можливість вийти на якісь домовленості про припинення війни.

– Цілком імовірно, що наші союзники будуть радити нам, щоб ми провели вибори і на переговори пішла влада, яка має мандат легітимності. Ну і для влади це також вихід, оскільки краще провести вибори до якоїсь мирної угоди. Тому що будь-яка мирна угода з РФ, і не важливо, якою вона буде, все одно сприйматиметься частиною населення критично, – додає політолог.

Яка ймовірність, що вибори президента все ж відбудуться у 2024 році

На думку експерта, чи будуть вибори, як цього вимагає Конституція, наприкінці березня наступного року – питання поки що відкрите.

– Я б зараз не загадував, ми не можемо заздалегідь сказати, якою буде ситуація за місяць-два, а тим більше у березні наступного року. Поки що, на мій погляд, це маловірогідно. Тому що, виходячи з того, як розвивається воєнна ситуація, я не бачу підстав для її суттєвої зміни, – вважає Фесенко.

Водночас експерт наголошує, що вибори в умовах війни розколюють суспільство, тому проводити їх доволі ризиковано.

– Замість консолідації та єдності ми отримаємо внутрішню політичну війну, чим може скористатися ворог, – підкреслює політолог.

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