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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На сході РФ кидає в атаку роздроблені загони: в чому суть тактики ворога

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Росія не припиняє використовувати свої штурмові загони Шторм-Z, а також мотострілецькі і танкові підрозділи, зокрема 20 та 6 армій, а також 1 танкової армії.

Сподіваючись прорвати оборону ЗСУ, окупанти намагаються ці загони та підрозділи роздробити, щоб ускладнити їх знищення нашою артилерією та розрахунками БпЛА, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини спікер пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пояснюючи тактику РФ на цій ділянці фронту.

– Зокрема намагається штурмувати і вночі, в погані погодні умови, роздроблює підрозділи та проводить наступальні дії, – додав він.

За його словами, у смузі відповідальності Східного угруповання військ наразі тривають інтенсивні, напружені бойові дії, окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на Лиманському на Куп’янському напрямках, де за минулу добу відбито 17 атак: 10 – в районі Куп’янська та ще 7 – поблизу Лиману.

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– Противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки, БМП, БТРи та завдає авіаударів… Під час бойових зіткнень з ворогом знищено 165 окупантів та чимало бойової техніки. Противник також продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва і поблизу Торського., – уточнив Євлаш.

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