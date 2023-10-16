Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива: партизани вранці підірвали колію в Мелітополі
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль

Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль

В Україні судитимуть колишнього командира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС Збройних сил України за фактами державної зради та дезертирства.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у 2014 році під час тимчасової окупації Криму старший лейтенант відмовився виконувати обов’язки несення військової служби у ЗСУ.

Він не прибув до визначеного командуванням нового місця дислокації військової частини та не вивів протичовновий корвет Тернопіль 1 бригади надводних кораблів на материкову територію України.

Зараз дивляться

За інформацією слідства, чоловік перейшов на бік ворога і зрадив військову присягу. Він погодився пройти службу в Збройних силах РФ на посаді командира бойової частини десантного корабля Цезарь Куников, який досі бере участь у війні проти України.

Серед обов’язків зрадника – введення даних для запуску російських ракет, щоб обстрілювати українські міста.

До суду передали обвинувальний акт проти екскомандира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 ККУ). Нині досудове розслідування завершено.

Читайте також
У Мелітополі вибухи в районі російських баз та полігонів – Федоров
Вибухи в Мелітополі 16 жовтня

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Війна в Україні, Державна зрада, ЗСУ, Крим, Суд, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чисельність жінок у лавах ЗСУ зросла на 40% з 2021 року – Міноборони
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Захист енергоструктури України і активи РФ: про що говорили Зеленський і спецпредставниця США
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Були депортовані в Росію: Україна повертає чотирьох дітей
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
У Мелітополі вибухи в районі російських баз та полігонів – Федоров
Вибухи в Мелітополі 16 жовтня
Працювали біля Авдіївки: в Армії дронів – рекорд зі знищення техніки РФ
Військовий ЗСУ керує дроном

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Росіяни закидають позиції ЗСУ гарматним м’ясом: історія бійця, який пройшов крізь пекло
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Штурм у напрямку Бахмута | Польща зробила вибір – це… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Дивом залишилися живими: розповіді постраждалих від удару РФ по Харкову 6 жовтня
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Останні новини з Авдіївки | Успіхи ЗСУ за тиждень | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь