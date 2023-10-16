Держзрада та дезертирство: в Україні судитимуть колишнього командира корвета Тернопіль

В Україні судитимуть колишнього командира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС Збройних сил України за фактами державної зради та дезертирства.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у 2014 році під час тимчасової окупації Криму старший лейтенант відмовився виконувати обов’язки несення військової служби у ЗСУ.

Він не прибув до визначеного командуванням нового місця дислокації військової частини та не вивів протичовновий корвет Тернопіль 1 бригади надводних кораблів на материкову територію України.

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За інформацією слідства, чоловік перейшов на бік ворога і зрадив військову присягу. Він погодився пройти службу в Збройних силах РФ на посаді командира бойової частини десантного корабля Цезарь Куников, який досі бере участь у війні проти України.

Серед обов’язків зрадника – введення даних для запуску російських ракет, щоб обстрілювати українські міста.

До суду передали обвинувальний акт проти екскомандира ракетно-артилерійської бойової частини військової частини ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 ККУ). Нині досудове розслідування завершено.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

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