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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: Лубінець розповів про виявлені проблеми

В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: Лубінець розповів про виявлені проблеми
Фото: Офіс президента

В Україні співробітники Офісу уповноваженого Верховної ради з прав людини здійснили моніторинг 100% військово-лікарських комісій (ВЛК). Він розпочався ще з 2022 року та продовжився у 2023 році.

Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. За його словами, до інституції регулярно зверталися заявники, які зазначили про понад десяток обурливих порушених прав, пов’язаних із роботою ВЛК. З початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення.

– Працівники Офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів, що становить 100%. Здійснений моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних, у цивільних лікувальних закладах, – зазначив Лубінець.

Роботу з моніторингу діяльності організували у двох напрямках: ВЛК територіальних центрів комплектування, госпітальних гарнізонних та цивільних лікувальних закладів. Вдалося охопити перевірками всі області, навіть прифронтові.

Зараз дивляться

Лубінець розповів, що у серпні зафіксували позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком. Потім виявили недостатній організаційний рівень, значні порушення прав під час проходження ВЛК, які впливають на морально-психологічний стан воїнів і військовозобов’язаних.

Серед них – відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби, формальність у проходженні ВЛК (якщо немає скарг, тоді придатний), корупція, недотримання електронної черги, невиконання вимоги щодо необхідності залучення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та інше.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмена стане ініціатором здійснення робочої групи за участі всіх відповідальних державних відомств для подальшого розроблення чи врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ВЛК.

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Джерело: Офіс омбудсмена України
Війна в Україні, військовослужбовці, Дмитро Лубінець, Корупціонери, Корупція, Права, українські військові
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