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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Учасники зустрічі на Мальті затвердять формулу миру та визначать дату мирного саміту – ОПУ

Ігор Жовква
Фото: УНІАН

На зустрічі щодо української формули миру, яка відбудеться на Мальті, планується остаточно затвердити всі її 10 пунктів. Ще одне завдання – визначити місце та дату глобального саміту миру.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Kyiv Post.

Він нагадав, що на Мальті пройде вже третя зустріч з приводу формули миру. Там зберуться радники з нацбезпеки та політичні директори МЗС. Перші дві зустрічі пройшли в Копенгагені (Данія) та в Джидді (Саудівська Аравія).

Зараз дивляться

Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, має 10 пунктів. Тому учасники дискусій створили 10 робочих груп, кожна з яких працює над конкретним пунктом на рівні послів у Києві.

Наразі відбулося вже дев’ять зустрічей. Після переговорів у Джидді вони проходили майже щотижня.

На останній зустрічі були представники майже 80 країн світу. Вона стосувалася сьомого пункту формули – відповідальності РФ за злочин агресії.

Кожна група має план реалізації пунктів формули миру. Вони і мають бути затверджені на Мальті.

– Саме на Мальті ми хочемо на рівні радників з нацбезпеки затвердити ці робочі плани, а також затвердити остаточні формулювання усіх 10 пунктів формули миру. І так, одне з наших завдань – це визначити дату і місце проведення глобального саміту щодо формули миру, – наголосив Жовква.

За його словами, такий саміт має відбутися якнайшвидше. Він запустить процес реалізації 10 пунктів формули миру.

А після саміту миру відбуватимуться міністерські або експертні зустрічі вже по конкретних пунктах формули.

Формула миру Зеленського

Жовква уточнив, що кількість та суть пунктів формули миру не зміниться, однак їх формулювання “можуть бути виписані з урахуванням позицій інших країн”. Він запевнив, що Київ не відкидає “жодні раціональні пропозиції”.

На зустрічі в Мальті будуть “відшліфовані” формулювання кожного пункту, а також плани дій по них, з урахуванням пропозицій, що лунали в робочих групах від 80 країн.

– Приймемо узгоджений варіант. Потім разом будемо реалізовувати з першого по дев’ятий пункти і вийдемо на десятий, який говорить про фіксацію результатів війни, укладання відповідного документа. На етапі 10-го пункту може “з’явитися” Росія. Але, до того моменту РФ треба позбавити від усіх інструментів агресії – чи то у харчовій безпеці, чи то у сфері екології, чи щодо порушення Статуту ООН, – зазначив Жовква.

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Скільки країн візьмуть участь у зустрічі на Мальті

На Банковій прогнозують, що в переговорах на Мальті візьмуть участь представники понад 50 країн. За потреби вони зможуть підключатися онлайн.

Залучені не лише країни Європи чи північноатлантичного простору, а й Африки, Азії, Латинської Америки. Будуть, зокрема, представники Індії, Японії, Індонезії.

– Думаю, що на Мальті з’являться і представники тих держав та інституцій, які не були представлені у Джидді, – заявив Жовква.

Під час зустрічі в Копенгагені були присутні представники 15 країн, у Джидді – 43.

Переговори щодо української формули миру на Мальті відбудуться 28-29 жовтня.

Українська формула миру: що відомо

Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру під час саміту Великої двадцятки (G20) в Індонезії в листопаді 2022 року.

Формула має 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; повернення справедливості; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України; виведення військ РФ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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Джерело: Kyiv Post

Ігор Жовква, Війна в Україні, Мальта, Саміт, Формула миру
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