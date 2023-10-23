Учасники зустрічі на Мальті затвердять формулу миру та визначать дату мирного саміту – ОПУ

На зустрічі щодо української формули миру, яка відбудеться на Мальті, планується остаточно затвердити всі її 10 пунктів. Ще одне завдання – визначити місце та дату глобального саміту миру.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Kyiv Post.

Він нагадав, що на Мальті пройде вже третя зустріч з приводу формули миру. Там зберуться радники з нацбезпеки та політичні директори МЗС. Перші дві зустрічі пройшли в Копенгагені (Данія) та в Джидді (Саудівська Аравія).

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Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, має 10 пунктів. Тому учасники дискусій створили 10 робочих груп, кожна з яких працює над конкретним пунктом на рівні послів у Києві.

Наразі відбулося вже дев’ять зустрічей. Після переговорів у Джидді вони проходили майже щотижня.

На останній зустрічі були представники майже 80 країн світу. Вона стосувалася сьомого пункту формули – відповідальності РФ за злочин агресії.

Кожна група має план реалізації пунктів формули миру. Вони і мають бути затверджені на Мальті.

– Саме на Мальті ми хочемо на рівні радників з нацбезпеки затвердити ці робочі плани, а також затвердити остаточні формулювання усіх 10 пунктів формули миру. І так, одне з наших завдань – це визначити дату і місце проведення глобального саміту щодо формули миру, – наголосив Жовква.

За його словами, такий саміт має відбутися якнайшвидше. Він запустить процес реалізації 10 пунктів формули миру.

А після саміту миру відбуватимуться міністерські або експертні зустрічі вже по конкретних пунктах формули.

Жовква уточнив, що кількість та суть пунктів формули миру не зміниться, однак їх формулювання “можуть бути виписані з урахуванням позицій інших країн”. Він запевнив, що Київ не відкидає “жодні раціональні пропозиції”.

На зустрічі в Мальті будуть “відшліфовані” формулювання кожного пункту, а також плани дій по них, з урахуванням пропозицій, що лунали в робочих групах від 80 країн.

– Приймемо узгоджений варіант. Потім разом будемо реалізовувати з першого по дев’ятий пункти і вийдемо на десятий, який говорить про фіксацію результатів війни, укладання відповідного документа. На етапі 10-го пункту може “з’явитися” Росія. Але, до того моменту РФ треба позбавити від усіх інструментів агресії – чи то у харчовій безпеці, чи то у сфері екології, чи щодо порушення Статуту ООН, – зазначив Жовква.

Скільки країн візьмуть участь у зустрічі на Мальті

На Банковій прогнозують, що в переговорах на Мальті візьмуть участь представники понад 50 країн. За потреби вони зможуть підключатися онлайн.

Залучені не лише країни Європи чи північноатлантичного простору, а й Африки, Азії, Латинської Америки. Будуть, зокрема, представники Індії, Японії, Індонезії.

– Думаю, що на Мальті з’являться і представники тих держав та інституцій, які не були представлені у Джидді, – заявив Жовква.

Під час зустрічі в Копенгагені були присутні представники 15 країн, у Джидді – 43.

Переговори щодо української формули миру на Мальті відбудуться 28-29 жовтня.

Українська формула миру: що відомо

Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру під час саміту Великої двадцятки (G20) в Індонезії в листопаді 2022 року.

Формула має 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; повернення справедливості; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України; виведення військ РФ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Джерело: Kyiv Post

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