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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ уже втратила в штурмах під Авдіївкою до 4 тис. окупантів: Умєров у розмові з Остіном

Ллойд Остін, Рустем Умєров
Фото: Getty Images

Російські війська під час останніх боїв у районі Авдіївки (Донецька область) вже втратили близько 4 тис. окупантів.

Про це поінформував міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Йшлося, зокрема, про актуальну ситуацію на полі бою.

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– Повідомив про втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тис. солдатів, – зазначив Умєров.

Міністр подякував Остіну за продовження співпраці та постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Йшлося і про далекобійні балістичні ракети ATACMS, які Україна нещодавно отримала від США. В Міноборони наголосили, що їх подальше постачання дозволить ефективніше вражати військову інфраструктуру та командні пункти в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих українських територіях.

Як уточнили в пресслужбі Пентагону, міністри також обговорили “поточну безпекову допомогу США для України в умовах російської агресії” та підготовку чергової зустрічі у форматі Рамштайн, “яка знову збере близько 50 країн”.

Що відбувається під Авдіївкою

Приблизно з 10 жовтня війська РФ активізували штурмові дії під Авдіївкою. Окупанти застосовують таку саму тактику, що й під Бахмутом – так званих м’ясних штурмів.

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Ворог перекинув додаткові підрозділи на Авдіївський напрямок. Попри величезні втрати, російське командування кидає на штурми піхоту та механізовані колони, які нищать українські військові.

У ЗСУ зафіксували, що окупанти риють тунелі в районі Авдіївки. Ймовірно, вони намагаються підготувати несподіваний удар по позиціях українських захисників.

Окрім спроб оточити Авдіївку, окупанти також постійно обстрілюють місто.

Президент Володимир Зеленський 28 жовтня заявив, що наші воїни зупинили окупантів біля Авдіївки і завдали ворогу чималих втрат, які становлять “щонайменше бригаду особового складу”.

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Рустем Умєров та Ллойд Остін

Джерело: Міноборони США

Фото: Facebook Рустема Умєрова

Джерело: Міноборони
ATACMS, Авдіївка, Війна в Україні, Ллойд Остін, Пентагон, Рустем Умєров, США
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