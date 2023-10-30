РФ зосередила в районі Авдіївки 40 тис. військових – ISW

На Авдіївському напрямку російські окупанти зосередили понад 40 000 російських військовослужбовців.

Про це повідомляють аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше про угруповання у 40 000 повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. В районі Авдіївки зосереджена значна частина ворожої мотострілецької техніки.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець підрахував, що станом на 28 жовтня окупаційні сили мають 12 окремих мотострілецьких бригад, 16 окремих стрілецьких полків мобілізаційного резерву, 22 окремих стрілецьких батальйони мобілізаційного резерву, 11 окремих танкових батальйонів, окремий мотострілецький батальйон і три зведених тактичних загони батальйонного рівня, зокрема підрозділи БАРС і Шторм-Z, що діють на Авдіївському напрямку. Теоретично загальна чисельність – понад 40 000 військовослужбовців.

Аналітики ISW наголошують, що російські військові підрозділи загалом недоукомплектовані і можуть бути батальйонами, бригадами або полками лише за назвою, але з меншою кількістю особового складу.

Напередодні повідомлялося, що поблизу Авдіївки Донецької області українські прикордонники збили російський літак Су-25.

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