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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кірбі не відкидає, що Байден ветує бюджет США, якщо в ньому не буде допомоги Україні

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт Сполучених Штатів, якщо він не передбачатиме коштів на допомогу Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

На запитання, чи готовий глава Білого дому ветувати закон, який лобіюватимуть республіканці у Палаті представників у разі, якщо він не передбачатиме допомогу Україні, Кірбі не став відповідати прямо.

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– Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці, – сказав Кірбі.

Він додав, що Байден, як “верховний головнокомандувач і президент, ніколи не зробить нічого, що не відповідає ключовим потребам нашої національної безпеки”.

Нагадаємо, сьогодні у Конгресі США глава держдепу Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін намагалися переконати законодавців Конгресу США у тому, що допомога Україні не повинна зупинятись.

Вони просували серед конгресменів необхідність домовитись щодо раніше анонсованого запиту президента США Джо Байдена на понад $105 млрд допомоги, що охоплює $61,4 млрд допомоги Україні та $14,3 млрд допомоги Ізраїлю.

Водночас республіканці в Палаті представників вважають, що ця допомога має розглядатись окремо від підтримки Ізраїлю, та, зокрема, фінансова складова допомоги Україні може бути переглянута американськими законодавцями.

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Білий дім, Війна в Україні, Джо Байден, Джон Кірбі, США
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