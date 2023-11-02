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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

РФ може наростити кількість авіації до 8 дивізій – Залужний

РФ може наростити кількість авіації до 8 дивізій – Залужний
Фото: Getty Images

До кінця 2023 року Російська Федерація може наростити кількість авіації до восьми дивізій. 

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів в інтерв’ю The Economist.

До кінця 2023 року Російська Федерація може наростити кількість авіації до восьми дивізій. 

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів – приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

– Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнних дій у позиційну форму, – зазначив головнокомандувач.

На думку Залужного, Росія може збільшити кількість авіації. Проте, навіть попри переважну кількість літаків та гелікоптерів, окупанти не відчувають себе спокійно в українському небі. 

– За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, попри суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу, – пояснив він.

Нагадаємо, Залужний пояснив, що означатиме для України загроза переходу до позиційної війни, і назвав п’ять пріоритетів, які допоможуть уникнути її.

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авіація РФ, Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія
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