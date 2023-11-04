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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Білого дому майже вичерпалися кошти для підтримки України: сподіваються на Конгрес

Білий дім США
Фото: Unsplash

Останній пакет допомоги США на $425 млн, який був оголошений сьогодні, 3 листопада, містив у собі статтю витрат USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) на $300 млн. Як повідомили у Білому домі, кошти за цією статтею витрат були вичерпані.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу на борту президентського літака.

– Сьогоднішнє оголошення (пакету військової допомоги, – Ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України, – заявила вона.

Жан-П’єр додала, що Білий дім наразі має обмежені запаси для виділення допомоги Україні в рамках повноважень президента США скорочувати військову допомогу для України безпосередньо із запасів Міноборони США (PDA).

Зараз дивляться

За словами речниці адміністрації президента США, зараз офіційний Вашингтон зменшить обсяги виділених пакетів, аби задовольняти потреби українського війська і надалі, а також “розширити нашу здатність підтримувати Україну впродовж якомога довшого періоду”.

Білий дім вірить у підтримку масштабнішої допомоги з боку Конгресу

Вона також повторила заклик президента до Конгресу ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України та надіслати світові “важливий сигнал” про рішучість Сполучених Штатів. Жан-П’єр вважає, що як Демократична, так і Республіканська партії в Конгресі США схвалять цей запит.

– Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань – ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання в додатковому запиті – ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка, – зауважила вона.

Представниця Білого дому каже, що ці потреби є екстреними, тому їх мають підтримати обидві партії.

– Отже, звісно, ми хочемо, щоби це просувалося, – додала Жан-П’єр.

Підтримка України в США: що передувало

Нагадаємо, Міністерство оборони США у п’ятницю, 3 листопада, оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму $425 млн. З них $300 млн – йдуть за проєктом USAI.

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Перед цим Палата представників Конгресу США схвалила підтримку Ізраїлю окремо від допомоги для України. Раніше у президента США Джо Байдена вже заявляли, що глава Білого дому має намір ветувати цей законопроєкт.

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Джерело: White House
Білий дім, Війна в Україні, Джо Байден, США
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