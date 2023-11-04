У Білого дому майже вичерпалися кошти для підтримки України: сподіваються на Конгрес

Останній пакет допомоги США на $425 млн, який був оголошений сьогодні, 3 листопада, містив у собі статтю витрат USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) на $300 млн. Як повідомили у Білому домі, кошти за цією статтею витрат були вичерпані.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу на борту президентського літака.

– Сьогоднішнє оголошення (пакету військової допомоги, – Ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України, – заявила вона.

Жан-П’єр додала, що Білий дім наразі має обмежені запаси для виділення допомоги Україні в рамках повноважень президента США скорочувати військову допомогу для України безпосередньо із запасів Міноборони США (PDA).

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За словами речниці адміністрації президента США, зараз офіційний Вашингтон зменшить обсяги виділених пакетів, аби задовольняти потреби українського війська і надалі, а також “розширити нашу здатність підтримувати Україну впродовж якомога довшого періоду”.

Білий дім вірить у підтримку масштабнішої допомоги з боку Конгресу

Вона також повторила заклик президента до Конгресу ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України та надіслати світові “важливий сигнал” про рішучість Сполучених Штатів. Жан-П’єр вважає, що як Демократична, так і Республіканська партії в Конгресі США схвалять цей запит.

Джерело : White House

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