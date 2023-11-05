ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на військові бази у РФ та Криму

Україна готується розпочати масштабний зимовий наступ на Росію, коли суворі умови завадять наземним атакам.

Про це в інтерв’ю виданню The Independent заявив бригадний генерал Сергій Баранов, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, окупований Крим і прикордонні райони Росії зазнають нових повітряних ударів. Цілями Києва будуть військові бази та інфраструктура.

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Нагадаємо, що Україна за допомогою ударних морських дронів атакувала російські військові кораблі, а за допомогою диверсантів атакувала авіабази в глибині Росії, знищивши дальній бомбардувальник Ту-22М і пошкодивши ще два літаки.

Видання зазначає, що нині Київ більше покладається на власне виробництво безпілотників, але й західна допомога значно розширює можливості ЗСУ. Наприклад, у травні цього року Велика Британія обіцяла передати Україні безпілотники з дальністю польоту до 200 км.

– Ми маємо намір використати досвід, накопичений за попередні роки, і застосувати безпілотники для завдання нищівного удару по окупантах, коли бойові дії будуть більш статичними [цієї зими], – заявив генерал Баранов.

За його словами, у нас є одні з найкращих і найдосвідченіших пілотів безпілотників у світі.

Минулої зими на фронті спостерігалося деяке затишшя, оскільки сніг і морози перешкоджали активному просуванню. А цього року переддень лютого може стати вирішальним, оскільки Україна завадить загарбникам перегрупуватися і зміцнити оборону.

За словами генерала Баранова, Київ також очікує від Росії численних контратак, оскільки в останні тижні РФ береже свої ракети і безпілотники. У Генштабі неодноразово заявляли, що росіяни однозначно намагатимуться бити по нашій критичній інфраструктурі, щоб українці мерзли і сиділи без світла.

Бригадний генерал також зазначив, що росіяни довго готувалися до війни такого масштабу, тому в них багато ресурсів і багато персоналу.

Щодо атак по Криму, то Сергій Баранов уточнив, що півострів – це законна територія України, яку РФ окупувала. Крім того, Крим – це важлива логістична ланка для загарбників.

– Росіяни намагаються зосередити тут боєприпаси, техніку та особовий склад. Нарощування сил і засобів спрямоване на те, щоб створити видимість того, що це російська територія. Це не так, – сказав генерал Сергій Баранов в інтерв’ю The Independent.

Раніше бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що Україні для звільнення Криму треба більше боєприпасів, гармат і ракет.

Зокрема, нам потрібні 155-мм артилерійські боєприпаси. Нам також необхідна велика кількість ракет дальньої дії, таких як GMLRS і ATACMS. Літаки F16 і системи, які допоможуть захистити наш повітряний простір.

Джерело : Independent

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