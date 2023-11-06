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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Хмельницькому ТЦК відреагували на відео, де військові силоміць тягли чоловіка з лікарні

ТЦК
Фото: УНІАН

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на конфлікт між представниками ТЦК та військовозобов’язаним. Зазначено, що протиправних дій з боку військовослужбовців не було.

Про це Хмельницький ТЦК повідомив у Facebook.

– На відео видно тільки частину події, тож що саме відбулося в цій ситуації і що передувало діям військовослужбовців, глядачам не зрозуміло. З боку військовослужбовців РТЦК та СП не було вчинено жодних протиправних дій щодо цієї особи, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

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– Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео. Не допомагайте їм: зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах. Перевіряйте і не розповсюджуйте інформацію із сумнівних джерел, – додали у ТЦК.

Раніше адвокат з Хмельниччини опублікував відео конфлікту між представниками ТЦК та військовозобов’язаним, що перебував у Віньковецькій лікарні. На кадрах видно, як чоловіка смикали з усіх сторін, намагаючись витягти з приміщення, найімовірніше, до військкомату.

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ТЦК, Хмельницька область
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