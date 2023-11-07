Україна відкриє ще один табір для полонених росіян
Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриють новий табір для утримання окупантів.
Про це повідомили у державному проєкті Хочу жить.
Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.
– Збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдатів, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною, – йдеться у повідомленні.
Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
Зазначено, що як і у випадку з табором Захід-1, умови відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Червоного Хреста.
У проєкті наголосили, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями.
– На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. Тоді як російська сторона, приміром, утримує українських військових у звичайних в’язницях і виправних колоніях разом з ув’язненими, інколи – у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого, – додали у пресслужбі Хочу жить.
Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі є перешкоди з боку РФ у питанні обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх. Проте Україна готова подолати цю перепону.
Фото: Дмитро Лубінець
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв