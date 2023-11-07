Україна відкриє ще один табір для полонених росіян

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриють новий табір для утримання окупантів.

Про це повідомили у державному проєкті Хочу жить.

Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

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– Збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдатів, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною, – йдеться у повідомленні.

Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

Зазначено, що як і у випадку з табором Захід-1, умови відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Червоного Хреста.

У проєкті наголосили, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями.

– На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. Тоді як російська сторона, приміром, утримує українських військових у звичайних в’язницях і виправних колоніях разом з ув’язненими, інколи – у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого, – додали у пресслужбі Хочу жить.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі є перешкоди з боку РФ у питанні обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх. Проте Україна готова подолати цю перепону.

Фото: Дмитро Лубінець

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