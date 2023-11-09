Кремль не задовольнила попередня тактика: Гуменюк про зміну РФ командувача під Херсоном
РФ зазвичай змінює керівництво окупаційними військами, зокрема й у випадку з призначенням генерала Михайла Теплінського командувачем угруповання військ Дніпро на Херсонському напрямку, коли розуміє, що попередні тактика та стратегія вже не працює.
Таку думку висловила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефір телемарафону Єдині новини.
– Як показує практика, командувача вони змінюють, коли не задовольнила попередня тактика і стратегія. Очевидно, що ті події, які розвивалися на материковому лівобережжі, ворога не влаштовували. Запорізький напрямок також просів у їхньому розумінні досить суттєво, поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони, – наголосила вона.
І зауважила, що на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу, здобуваючи досить переконливі результати.
– Тому в окупантів зазвичай відбувається зміна командувача перед тим, як прийняти складне рішення на фронті. А ми формуємо обстановку, щоб це рішення було якомога складнішим, – додала Гуменюк.
Наприкінці жовтня у британській розвідці заявили, що зміна командувача угруповання військ Дніпро, яке відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра, може свідчити про посилення тиску на російські сил з боку ЗСУ.
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