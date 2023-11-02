Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики

Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Фото: Факти ICTV

Російські військові часто використовують надзвукові протикорабельні ракети Онікс. Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Онікс: що це за ракета

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.

Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Зараз дивляться

Ракета Онікс призначена для боротьби:

  • з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;
  • проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

  • низька;
  • висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій). Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.

Береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) Бастіон є одним з носіїв ракети Онікс нарівні з ракетними комплексами Калібр та Х-35 Уран.

Читайте також
Здатний наносити несподіваний ракетний удар: БРПК Бастіон, дальність стрільби, зона ураження
бпрк бастин

Технічні характеристики ракети

  • довжина (корабельний варіант) – 8 м;
  • довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;
  • стартова маса – 3 тис. кг;
  • маса з ТПС – 3 900 кг;
  • максимальна швидкість – 750 м/с;
  • дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;
  • висота польоту на маршовій ділянці – до 14 тис. м;
  • дальність виявлення цілі – не менше 50 км.

Виробник: Росія. Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму. Ціна однієї ракети Онікс становить від $1,25 млн до $1,3 млн.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
РФ атакувала Одеську область двома ракетами Онікс з Криму: що відомо
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс та її характеристики
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь