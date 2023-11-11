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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст

До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст
Фото: НБУ

Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету Антонівський міст. Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області.

За інформацією НБУ, монету відкарбовано до річниці визволення правобережної Херсонщини від окупантів.

– Рік тому під час втечі з правого берега Дніпра війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. Зараз він зруйнований, але з рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної України. Віримо, що незабаром так і буде, – наголосив очільник НБУ Андрій Пишний.

Реверс монети містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

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Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

До річниці визволення Херсонщини: НБУ ввів в обіг пам’ятну монету Антонівський міст

Фото: НБУ

Обігова пам’ятна монета Антонівський міст має номінал 10 грн. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Категорія якості карбування – анциркулейтед, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (зокрема 500 тис. штук у сувенірній продукції – роликах). Гурт монети – рифлений.

Дизайн реверсу монети виконали художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Випуском цієї монети НБУ продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет з воєнної тематики. Зокрема, до кінця 2023 року планується введення в обіг ще однієї такої монети, що буде присвячена ЗСУ.

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Джерело: НБУ
Війна в Україні, Дніпро, Монета, Національний Банк України, НБУ, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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