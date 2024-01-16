Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ за добу втратила 1100 окупантів та 140 одиниць техніки – Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 372 090 своїх військових. З них 1110 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили у Генштабі.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.01.24
Зараз дивляться
- танків ‒ 6113 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11358 (+36) од,
- артилерійських систем – 8801 (+30) од,
- РСЗВ – 961 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 653 (+3) од,
- літаків – 331 (+2) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1816 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 1365 (+9).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 692-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.