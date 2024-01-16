РФ за добу втратила 1100 окупантів та 140 одиниць техніки – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 372 090 своїх військових. З них 1110 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.01.24

Зараз дивляться

танків ‒ 6113 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 11358 (+36) од,

артилерійських систем – 8801 (+30) од,

РСЗВ – 961 (+3) од,

засобів ППО ‒ 653 (+3) од,

літаків – 331 (+2) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),

крилатих ракет ‒ 1816 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 1365 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 692-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.