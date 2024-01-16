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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ за добу втратила 1100 окупантів та 140 одиниць техніки – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 372 090 своїх військових. З них 1110 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.01.24

Зараз дивляться
  • танків ‒ 6113 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11358 (+36) од,
  • артилерійських систем – 8801 (+30) од,
  • РСЗВ – 961 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 653 (+3) од,
  • літаків – 331 (+2) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1816 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1365 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 692-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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