Перший постріл FrankenSAM, знищення Х-59 у Дніпрі та “бавовна” у Криму: новини 17 січня

В Україні 17 січня знову лунали вибухи. Так, Росія спрямувала ракету X-59 на Дніпро, також країна-агресор обстріляла Херсон та область.

Проте не обійшлось і без гарних новин. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшло багато військової техніки.

Що відбулося в Україні та світі за добу 17 січня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Перше застосування системи ППО FrankenSAM

Під час відбиття 17 січня нічної атаки російських безпілотників українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM.

— Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти та застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки й застосовували до них радянські ракети, – розповів міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на форумі у Давосі.

Знищення ракети Х-59 у Дніпрі

Ввечері 17 січня у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування Схід було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

“Бавовна” у Криму

У тимчасово окупованому Криму у містах Саки Євпаторійського району та Севастополі було чути вибухи.

Перед цим на окупованому півострові оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух так званим Кримським мостом.

Атака Херсонщини

Внаслідок ворожої атаки на Херсонщину загинула одна людина.

Снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсону. Загорівся легковий автомобіль та гараж.

Також Росія вдень вдарила по Херсону, а саме по Дніпровському району, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, жінка отримала поранення.

– На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді, за офіційними даними, внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали троє людей, – повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Пожежа у Ростовській області

У місті Шахти в Ростовській області Росії сталася пожежа на заводі із виробництва поліефірного волокна. Очевидці повідомляли, що чули вибух.

На кадрах, які ширилися у соціальних мережах, було видно густий чорний дим і полум’я у промзоні.

Російські медіа повідомляли, що пожежі було присвоєно підвищений ранг небезпеки.

Зазначалося, що причина пожежі невідома. Є щонайменше один постраждалий.

Пакет допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли БМП Marder, САУ Gepard, снаряди для Leopard, дрони, бронетранспортери тощо.

До нового пакету увійшли:

20 бойових машин піхоти Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

5 автівок для прикордонників;

3 цивільні автівки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) із запасів Бундесверу;

50 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

майже 2 тис. бойових шоломів M92.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.