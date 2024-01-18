Поки ви обговорюєте, гинуть люди: Кулеба назвав дві ключові потреби України

Першою потребою для України є підсилення протиповітряної оборони, що складається з комплексу літаків, ракет, платформ ППО і перехоплювачів та радіоелектронної боротьби.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Українського сніданку у Давосі та закликав Захід не переоцінювати Росію та її здатність до ескалації.

Він наголосив, якщо Україна захистить небо та вижене з нього Росію, то буде в набагато сильнішій позиції, щоб визначити час, коли ця війна закінчиться перемогою України.

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– Той, хто контролює небо, контролює кінець війни, – зазначив міністр.

Глава МЗС також заявив, що усі дискусії, які виникали серед партнерів щодо допомоги України, врешті-решт закінчувалися позитивними рішеннями.

– Тобто, зрештою, ви щось робите, але поки кожного дня ви щось обговорюєте, хтось помирає в Україні, — сказав він.

Друга потреба – використання заморожених російських активів для компенсації завданих Україні збитків.

Що партнерам потрібно зробити для України

Кулеба закликав партнерів терміново зробити декілька важливих речей для України.

По-перше, змусити технічних фахівців сісти за стіл переговорів та узгодити діяльність оборонної промисловості, оскільки жодна країна навіть з найсильнішою оборонною промисловістю сама не може задовольнити потреби потенційної війни в інших частинах світу і потреби власної безпеки. Цього, за словами Кулеби, можна досягти, лише координуючи зусилля, працюючи разом та забезпечуючи певний рівень співпраці між оборонними галузями.

– Я знаю, що це дуже егоїстично, я знаю, що країни тримають свою оборонну промисловість дуже близько до свого серця. Але шлях до перемоги — це забезпечення сталості постачання, а шлях до забезпечення сталості постачання — це ваша співпраця, — наголосив він.

По-друге, якщо світ конфіскує російські активи, заморожені лише в трьох країнах — Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії — цього буде достатньо, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру України: аеропорти, мости та дороги.

А якщо надати Україні 180 млрд євро активів, що зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії, їх буде достатньо, щоб Україна отримала багато зброї, а також відновила лікарні та школи.

– Росія повинна заплатити. І ми не поведемося на аргументи про юридичні обмеження, про фінансові правила. Коли ви хочете щось зробити, коли політики кажуть, що ми повинні це зробити, банкіри та юристи об’єднаються, вони знайдуть рішення, тому що це те, за що їм платять, – підкреслив він.

Форум у Давосі

15 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум, на якому зібралися політичні лідери з понад 100 країн, а також бізнесмени та громадські діячі.

Очікується участь держсекретаря США Ентоні Блінкена, радника з національної безпеки Джейка Саллівана, а також представників Сенату і Палати представників американського Конгресу.

Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський. Він виступав 16 січня. Сам форум триватиме до 19 січня.

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