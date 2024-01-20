Зеленський запросив Трампа до України поділитися планом закінчення війни

Глава держави Володимир Зеленський запросив експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну та поділитися його баченням, як припинити війну.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському журналісту Метту Фраю на телеканалі Channel 4 News.

Раніше Дональд Трамп рішуче заявив, що якщо він стане президентом США, то війна в Україні припиниться за 24 години. Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, що б зараз він хотів би передати Трампу.

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– Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тому, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, то цього, думаю, буде достатньо, щоб приїхати, – сказав глава української держави.

Він також попросив Трампа поділитися планом швидкого припинення війни, якщо такий у нього дійсно є.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024



А ще Зеленський наголосив, що його непокоїть сама ідея швидкого завершення Трампом війни Росії проти України, оскільки рішення той ухвалює самостійно.

– Трамп каже, що буде самостійно ухвалювати рішення щодо війни. Я навіть не кажу про Росію. Без обох сторін (ухвалювати рішення – Ред.). Тобто, і без нас … Це говорить про те, що його ідея, яку ніхто не чув, що не буде працювати для українців, то він зробить усе, щоб так чи інакше досягти цього, досягти своєї ідеї. І ось це мене трішечки турбує, – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Дональд Трамп заявляв, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США. А ще він говорив, що Путіна не варто називати воєнним злочинцем.

Свою тезу щодо швидкого закінчення російсько-української війни Трамп повторив і після перемоги на республіканських кокусах в Айові.

Фото: скриншот із відео

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