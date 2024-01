Зеленський запросив Трампа до України поділитися планом закінчення війни

Глава держави Володимир Зеленський запросив експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну та поділитися його баченням, як припинити війну.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському журналісту Метту Фраю на телеканалі Channel 4 News.

Раніше Дональд Трамп рішуче заявив, що якщо він стане президентом США, то війна в Україні припиниться за 24 години. Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, що б зараз він хотів би передати Трампу.

Він також попросив Трампа поділитися планом швидкого припинення війни, якщо такий у нього дійсно є.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9

— Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024