У Севастополі різко обмежили водопостачання: окупанти виправдовуються негодою

У тимчасово окупованому Севастополі почали відключати воду в будинках начебто через негоду та сильні опади у січні.

Про це розповів так званий губернатор міста Михайло Розвожаєв на своєму Telegram-каналі.

– Воду до Гагарінського, Ленінського, Нахімовського та Балаклавського районів сьогодні подаватимуть із 20:00 до 00:00 та вранці з 06:00 до 10:00, – анонсував гауляйтер Севастополя.

Він пояснив, що причиною системних відключень начебто стали сильні січневі опади та різке потепління, що призвело до критичного насичення водою ґрунтів поблизу річок і гідротехнічних споруд ставків.

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За словами Развожаєва, тепер потрібно більше часу на фільтрацію, тому потрібно знову тимчасово зупиняти подачу води.

Окупанти запустили Севастополем два десятки машин-водовозок, але цього зрозуміло недостатньо, щоб задовольнити потреби населення в проточній воді.

Нагадаємо, 21 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила, що сили ППО вже збили повітряну ціль над акваторією.

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