Затримання Романа Гринкевича: ДБР проситиме арешт або 500 млн грн застави

Для затриманого в Одесі Романа Гринкевича, причетного до махінацій з постачаннями неякісного одягу для військових, Державне бюро розслідувань проситиме у суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Про це повідомив на брифінгу директор ДБР Олексій Сухачов.

За його словами, зараз Гриневич на шляху до суду.

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Щодо того, чи будуть у цій справі підозри для чиновників з Міноборони, Сухачов зауважив, що слідство ще триває, нагадавши, що МОУ визнало себе потерпілою стороною.

Затримання Романа Гриневича

Вранці 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі перетнути кордон України.

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, причетного до організації злочинної схеми з постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн, перебував у розшуку з 18 січня.

Тобто він зник наступного дня після оголошення підозр усім п’ятьом фігурантам цієї справи.

Джерело : ДБР

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