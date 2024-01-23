Всю надану зброю Україна використовує для захисту від агресії РФ – Остін

Сполучені Штати Америки не володіють жодними достовірними доказами нецільового використання або незаконного передання третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-засідання 19-ї зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн.

— Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітуванням про американську безпекову допомогу, надану Україні. Ми не бачили жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні, – сказав глава Пентагону.

Остін додав, що США бачать, що Україна використовує можливості, які були їй надані, щоб захистити себе від російської агресії.

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Він також наголосив, що союзники мають продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації українських Сил оборони.

— Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки, – наголосив Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання заявив, що для прориву Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес у співпраці з країнами-партнерами.

У вступному слові він подякував усім країнам, які підтримують українські Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.

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