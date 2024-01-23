Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Всю надану зброю Україна використовує для захисту від агресії РФ – Остін

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки не володіють жодними достовірними доказами нецільового використання або незаконного передання третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-засідання 19-ї зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн.

— Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітуванням про американську безпекову допомогу, надану Україні. Ми не бачили жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні, – сказав глава Пентагону.

Остін додав, що США бачать, що Україна використовує можливості, які були їй надані, щоб захистити себе від російської агресії.

Зараз дивляться

Він також наголосив, що союзники мають продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації українських Сил оборони.

— Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки, – наголосив Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання заявив, що для прориву Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес у співпраці з країнами-партнерами.

У вступному слові він подякував усім країнам, які підтримують українські Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Ллойд Остін, Рамштайн, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Всю надану зброю Україна використовує для захисту від агресії РФ – Остін
Засідання Рамштайн-18: Умєров назвав критично важливі складові для успіху України
Рустем Умєров
У Дніпрі пролунав вибух: у Повітряних силах попереджали про ракету
вибух
Рамштайн-18: Остін закликав надати Україні більше систем ППО
Ллойд Остін

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь