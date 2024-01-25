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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У російському списку на обмін 24 січня є полонені, яких обміняли раніше – Лубінець

У російському списку на обмін 24 січня є полонені, яких обміняли раніше – Лубінець
Фото: Факти ICTV

У російському списку військовополонених, які нібито перебували на борту військового літака Іл-76, є громадяни України, яких уже обміняли раніше.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Список обміну полоненими

– Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали, – сказав Дмитро Лубінець у коментарі виданню Sky News.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому вранці 25 січня, йдеться про те, що принаймні одну людину з російського списку вже обміняли під час обміну 3 січня.

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У російському списку на обмін 24 січня є полонені, яких обміняли раніше – Лубінець

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Росія досі не надала жодних доказів про те, що на борту військового літака Іл-76 дійсно перебували українські військовополонені.

Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні незалежного міжнародного розслідування про падіння російського Іл-76, в якому, як заявили в РФ, могли бути полонені українці, яких везли на обмін 24 січня.

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Джерело: Sky News
Іл-76, Авіакатастрофи, Війна в Україні, Дмитро Лубінець, літаки РФ, Обмін полоненими
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