Затверджено тести для НМТ-2024: які будуть завдання
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 25 січня затвердив завдання для Національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2024 рік.
Відповідна інформація була оприлюднена на сайті УЦОЯО.
В публікації вказано кількість завдань на кожному предметі, а також форми тестових завдань, час, необхідний для їх виконання, і схеми нарахування балів.
НМТ з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань.
Водночас тести з математики передбачають 22 завдання, коли ж з фізики треба розв’язати 20 тестів. Усі іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька), тести щодо яких складають в рамках НМТ, мають по 32 питання.
В УЦОЯО запевняють, що усі завдання НМТ “відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів”.
- Українська мова
- Українська література
- Математика
- Історія України
- Біологія
- Географія
- Іноземні мови
- Фізика
- Хімія
Українська мова
Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови в межах обов’язкових блоків НМТ.
В зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина Українська мова, яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:
- Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
- Лексикологія. Фразеологія;
- Будова слова. Словотвір;
- Морфологія;
- Синтаксис;
- Стилістика;
- Розвиток мовлення.
– Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Щоправда, розділам Стилістика та Розвиток мовлення буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді, – йдеться у повідомленні.
Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 5 завдань.
Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.
Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Українська література
Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.
Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. В зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина Українська література, яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:
- Усна народна творчість;
- Давня українська література;
- Література кінця XVIII – початку XX ст.;
- Література XX ст.;
- Твори українських письменників-емігрантів;
- Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).
Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно.
Математика
Тест з математики учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ. Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:
- Числа і вирази;
- Рівняння, нерівності і їх системи;
- Функції;
- Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
- Планіметрія;
- Стереометрія.
Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 3 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).
Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 32.
Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів Алгебра і початки аналізу, Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики, Геометрія.
Історія України
Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.
Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6-32) й охоплюватиме теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.:
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
- Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
- Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст.;
- Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
- Українські землі в другій половині XVIII ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
- Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
- Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
- Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.;
- Україна в роки Першої світової війни;
- Початок Української революції;
- Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
- Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
- Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
- Україна в роки Другої світової війни;
- Україна в перші повоєнні роки;
- Україна в умовах десталінізації;
- Україна в період загострення кризи радянської системи;
- Відновлення незалежності України;
- Становлення України як незалежної держави;
- Творення нової України.
Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 4 завдання, на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).
Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:
- по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
- по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
- по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
- по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;
- та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з семи запропонованих варіантів.
Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Біологія
В рамках проходження тесту з біології зміст завдань блоку НМТ відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:
- Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
- Закономірності спадковості і мінливості;
- Біорізноманіття;
- Організм людини як біологічна система;
- Основи екології і еволюційного вчення.
Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) – 4 завдання та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).
Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів — за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.
Отже, за виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів. Свій результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Географія
Зміст завдань блоку НМТ з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме розділи:
- Загальна географія;
- Географія материків і океанів;
- Фізична географія України;
- Населення України та світу;
- Україна і світове господарство;
- Регіони та країни;
- Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.
Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).
Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з семи запропонованих варіантів.
Отже, за виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.
Іноземні мови
В рамках тестування з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) зміст завдань тестів також відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов і міститиме частини Читання та Використання мови.
Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).
Завдання з іноземних мов оцінюватимуть відповідно до схем нарахування балів, застосовуваних у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно встановлену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу — за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.
Загалом, за виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.
Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Фізика
Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:
- Механіка;
- Молекулярна фізика та термодинаміка;
- Електродинаміка;
- Коливання і хвилі. Оптика;
- Елементи теорії відносності. Квантова фізика.
Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 2 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).
Завдання з фізики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.
Тобто загалом за виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.
Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме таблицею Префікси до одиниць SI і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.
Хімія
Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:
- Загальна хімія;
- Неорганічна хімія;
- Органічна хімія;
- Обчислення в хімії.
Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) – 2 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).
Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.
Отже, за виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.
Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.
Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями про розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25℃, і таблицею про ряд активності металів.