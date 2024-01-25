Затверджено тести для НМТ-2024: які будуть завдання

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 25 січня затвердив завдання для Національного мультипредметного тесту (НМТ) на 2024 рік.

Відповідна інформація була оприлюднена на сайті УЦОЯО.

В публікації вказано кількість завдань на кожному предметі, а також форми тестових завдань, час, необхідний для їх виконання, і схеми нарахування балів.

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НМТ з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань.

Водночас тести з математики передбачають 22 завдання, коли ж з фізики треба розв’язати 20 тестів. Усі іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька), тести щодо яких складають в рамках НМТ, мають по 32 питання.

В УЦОЯО запевняють, що усі завдання НМТ “відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів”.

Українська мова

Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови в межах обов’язкових блоків НМТ.

В зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина Українська мова, яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

– Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Щоправда, розділам Стилістика та Розвиток мовлення буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді, – йдеться у повідомленні.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 5 завдань.

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Українська література

Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. В зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина Українська література, яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:

Усна народна творчість;

Давня українська література;

Література кінця XVIII – початку XX ст.;

Література XX ст.;

Твори українських письменників-емігрантів;

Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно.

Математика

Тест з математики учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ. Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

Числа і вирази;

Рівняння, нерівності і їх системи;

Функції;

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;

Планіметрія;

Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 3 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).

Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 32.

Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів Алгебра і початки аналізу, Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики, Геометрія.

Історія України

Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6-32) й охоплюватиме теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.:

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;

Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст.;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;

Українські землі в другій половині XVIII ст.;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;

Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.;

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 4 завдання, на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:

по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);

по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);

по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);

по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з семи запропонованих варіантів.

Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Біологія

В рамках проходження тесту з біології зміст завдань блоку НМТ відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:

Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;

Закономірності спадковості і мінливості;

Біорізноманіття;

Організм людини як біологічна система;

Основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) – 4 завдання та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів — за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

Отже, за виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів. Свій результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Географія

Зміст завдань блоку НМТ з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме розділи:

Загальна географія;

Географія материків і океанів;

Фізична географія України;

Населення України та світу;

Україна і світове господарство;

Регіони та країни;

Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).

Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з семи запропонованих варіантів.

Отже, за виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.

Іноземні мови

В рамках тестування з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) зміст завдань тестів також відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов і міститиме частини Читання та Використання мови.

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).

Завдання з іноземних мов оцінюватимуть відповідно до схем нарахування балів, застосовуваних у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно встановлену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу — за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.

Загалом, за виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Фізика

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

Механіка;

Молекулярна фізика та термодинаміка;

Електродинаміка;

Коливання і хвилі. Оптика;

Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань), на встановлення відповідності (логічні пари) – 2 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Завдання з фізики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.

Тобто загалом за виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме таблицею Префікси до одиниць SI і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Хімія

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

Загальна хімія;

Неорганічна хімія;

Органічна хімія;

Обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності (логічні пари) – 2 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь.

Отже, за виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями про розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25℃, і таблицею про ряд активності металів.

Джерело : УЦОЯО

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