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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні запровадять сертифікат військовозобов’язаного – Арахамія

В Україні запровадять сертифікат військовозобов’язаного – Арахамія
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні планують запровадити сертифікат військовозобов’язаного для людей мобілізаційного віку. Зараз це чоловіки віком від 27 до 60 років.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія в інтерв’ю українським журналістам.

Що відомо про сертифікат військовозобов’язаного

Спочатку сертифікат військовозобов’язаного планувався для всіх людей призовного віку, але потім вирішили зробити лише для людей мобілізаційного віку. За словами Арахамії, нова модель може запрацювати через чотири місяці.

Зараз дивляться

– Зробити це для того, щоб ми, як держава, розуміли, який у нас мобілізаційний ресурс, – пояснив Арахамія нову ініціативу.

Водночас він звернув увагу на важливість так званої смартмобілізації в армії. На його думку, під час мобілізації держава має враховувати навички та освіту, які люди здобули в цивільному житті.

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Джерело: LB.ua
Війна в Україні, Давид Арахамія, Мобілізація, українські військові
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