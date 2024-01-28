Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа

Російські війська здійснили ракетний і дроновий обстріл України надвечір 27 січня 2024 року. Чулися потужні вибухи у Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Що відомо про ракетний обстріл України, атаку дронами та де було чути вибухи сьогодні – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл України сьогодні

Атака дронами по Запорізькій області

Через атаку дронами по Запорізькій області 27 січня ураження зазнав один з об’єктів інфраструктури. У Запоріжжі внаслідок роботи підрозділів Сил оборони є збиті ворожі ударні БпЛА, відзвітували в ОВА.

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За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, на місці працюють фахівці ДСНС. В ОВА оприлюднили фото з місця, де відбулася атака Shahed 27 січня.

Ракетний обстріл Полтавської області

Російські війська здійснили ракетний обстріл по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі Полтавської області. Попередньо, РФ запустила дві балістичні ракети.

За інформацією ОВА, на промисловому обʼєкті на Полтавщині спалахнула пожежа. На щастя, жертв і постраждалих немає. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Робота ППО у Дніпропетровській області

Армія РФ намагалася атакувати Дніпропетровську область, проте силам ППО там вдалося успішно збити ворожі цілі.

За даними Повітряного командування Схід, у Новомосковському районі Дніпропетровської області знищено БпЛА Shahed -136/131.

Вибухи в Харківській області

Надвечір 27 січня Telegram-канали повідомляли і про серію вибухів у Харківській області. Зокрема, в ОВА попередили про повітряну загрозу, а мер міста Ігор Терехов зазначив, що лунають вибухи в Харкові.

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