Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа

Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа

Російські війська здійснили ракетний і дроновий обстріл України надвечір 27 січня 2024 року. Чулися потужні вибухи у Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Що відомо про ракетний обстріл України, атаку дронами та де було чути вибухи сьогодні – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл України сьогодні

Атака дронами по Запорізькій області

Через атаку дронами по Запорізькій області 27 січня ураження зазнав один з об’єктів інфраструктури. У Запоріжжі внаслідок роботи підрозділів Сил оборони є збиті ворожі ударні БпЛА, відзвітували в ОВА.

Зараз дивляться

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, на місці працюють фахівці ДСНС. В ОВА оприлюднили фото з місця, де відбулася атака Shahed 27 січня.

Ракетний обстріл України: де було чути вибухи 27 січня 2024 року

Фото: Запорізька ОВА

Ракетний обстріл Полтавської області

Російські війська здійснили ракетний обстріл по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі Полтавської області. Попередньо, РФ запустила дві балістичні ракети.

Ракетний обстріл України: де було чути вибухи 27 січня 2024 року

Фото: Полтавська ОВА

За інформацією ОВА, на промисловому обʼєкті на Полтавщині спалахнула пожежа. На щастя, жертв і постраждалих немає. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Робота ППО у Дніпропетровській області

Армія РФ намагалася атакувати Дніпропетровську область, проте силам ППО там вдалося успішно збити ворожі цілі.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

За даними Повітряного командування Схід, у Новомосковському районі Дніпропетровської області знищено БпЛА Shahed -136/131.

Вибухи в Харківській області

Надвечір 27 січня Telegram-канали повідомляли і про серію вибухів у Харківській області. Зокрема, в ОВА попередили про повітряну загрозу, а мер міста Ігор Терехов зазначив, що лунають вибухи в Харкові.

Читайте також
Обстріл України, ДРГ у Сумській області, стратегія підтримки США: новини 27 січня
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Запорізька область, Полтавська область, Ракетні удари Росії, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
вибух
Дохід родини Зеленського втричі впав за 2022 рік – декларація
Володимир Зеленський
Падіння Іл-76 і просування окупантів під Авдіївкою: що змінилося на фронті за тиждень
війна в Україні
Відстрочка від мобілізації: у Раді розглядають можливість бронювання ФОПів за гроші
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь