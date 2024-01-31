На обміні не було полонених українців, яких нібито перевозили на Іл-76 – ГУР

Під час великого обміну військовополоненими, який відбувся сьогодні, 31 січня, серед звільнених з полону РФ захисників України не було тих, кого у Москві назвали начебто загиблими через аварію військово-транспортного літака Іл-76, який впав на Бєлгородщині 24 січня.

Про це пишуть Суспільне та hromadske із посиланням на представників Головного управління розвідки.

За його представника ГУР Андрія Юсова, сьогодні продовжився обмін, який планувався на 24 січня.

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– Основа списку залишилась попередня. Але, на жаль, за виключенням списку із 65 осіб, яких Росія оголосила загиблими, — сказав він.

Представник ГУР додає, що кількість полонених росіян, яких обміняли, не оприлюднюють і не коментують.

Обмін полоненими 31 січня

Нагадаємо, вдень 31 січня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та РФ, в рамках якого на батьківщину повернулось 207 українських воїнів, що захищали Маріуполь, Азовсталь, острів Зміїний та боронили державу на різних напрямках.

Детальніше про обмін, кількість повернутих осіб та те, що далі буде зі звільненими з полону українцями – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Аварія Іл-76

24 січня сталась аварія російського військово-транспортного літака Іл-76 у Корочанському районі Бєлгородської області РФ.

Після падіння літака у російському Міноборони заявили, що на борту Іл-76 перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

В Головному управлінні розвідки казали, що на сьогодні немає інформації про те, що на літаку Іл-76 дійсно перебували українські військовополонені.

Водночас Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими підтвердив, що на 24 січня дійсно готувався обмін між Росією та Україною.

Фото: Андрій Єрмак

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