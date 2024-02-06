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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Офіс генпрокурора дав доручення ДБР провести розслідування щодо скандалу з Bihus.Info

Обшук ДБР
Фото: ДБР

ДБР здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника проєкту Bihus.Info стосовно незаконного стеження за журналістами.

Відповідне доручення дав Офіс генпрокурора, йдеться у Telegram-каналі відомства.

– Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань, – повідомляється у дописі.

Скандал з Bihus.Info: реакція Офісу генпрокурора

Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що “свобода слова є невід’ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави”.

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За його словами, порушення прав журналістів є неприпустимим і підлягає ретельному розгляду та належній реакції.

– Органи прокуратури мають зобов’язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску і переслідувань, а журналісти – отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генпрокурора діє платформа захисту прав журналістів, — зазначив Костін.

У відомстві додали, що спецпідрозділ в ОГП “на постійній основі” працює над вивченням усіх порушень проти журналістів і “забезпечує належне вжиття заходів з метою захисту їхніх прав та інтересів”.

– Відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу генпрокурора й медійних та правозахисних організацій відбуваються робочі зустрічі з представниками медіа, на яких ретельно розглядаються усі випадки і вживаються заходи для забезпечення справедливого розслідування та покарання винних осіб. Остання зустріч прокурорів та представників ЗМІ відбулася в січні 2024 року, а наступну планують провести найближчим часом, — резюмували прокурори.

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Василь Малюк

Війна в Україні, ДБР, Журналісти, ЗМІ, Офіс генпрокурора
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